A settembre bambini e ragazzi torneranno sui banchi di scuola. Vediamo insieme il calendario ufficiale dell’anno scolastico 2025-2026.

Scuola, quando inizia? Il calendario dell’anno scolastico 2025-2026, regione per regione

C’è ancora tempo per godersi le vacanze e ricaricarsi in vista del prossimo anno scolastico che, come sempre, partirà nel mese di settembre.

I primi a tornare in classe saranno gli alunni della Provincia Autonoma di Bolzano, la prima campanella suonerà infatti lunedì 8 settembre. E le altre regioni? Ecco il calendario:

10 settembre : mercoledì 10 sarà la volta degli alunni di Piemonte, Veneto, Valle d’Aosta e del Trentino Alto Adige.

11 settembre: sarà la volta degli studenti del Friuli Venezia Giulia.

12 settembre: torneranno in classe gli alunni della Lombardia.

15 settembre: lunedì 15 torneranno sui banchi gli alunni di Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria.

16 settembre: gli ultimi a tornare sui banchi saranno gli alunni di Puglia e Calabria.

Le lezioni termineranno in tutta Italia tra il 6 e il 16 giugno 2026, mentre per le scuole dell’infanzia le lezioni termineranno come sempre il 30 di giugno.

Scuola, il calendario delle vacanze

E’ già tempo anche di pensare ai giorni di vacanza e agli eventuali ponti per l’anno scolastico 2025-2026. Si comincia con l’8 dicembre, la Festa dell’Immacolata, che consentirà di fare un weekend lungo, visto che cadrà di lunedì. Le vacanze di Natale inizieranno tra il 22 e il 24 dicembre e finiranno il 7 di gennaio. Per Carnevale dipenderà dalle singole regioni, mentre le vacanze di Pasqua saranno tra il 2 e il 7 di aprile. Weekend lungo anche per il 1 maggio che cadrà di venerdì, mentre il 2 di giugno, essendo di martedì, potrebbe far chiudere le scuole anche lunedì 1.