E’ stato emesso il decreto per chi abbia effettuato il percorso di studi per l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado in Italia. Vediamo i requisiti d’accesso ed i posti disponibili per l’anno accademico 2024-25.

Percorsi abilitanti docenti: cosa dice il decreto

I percorsi disponibili sono due secondo la formazione ordinaria e di seguito sono riepilogati:

Percorso da 60 cfu

Percorso da 36 cfu/cfa

Il candidato può presentare domanda per percorsi relativi alla medesima classe di concorso per una sola istituzione.

Se si è vinto il concorso vi è la possibilità di partecipare a 3 diverse tipologie di percorsi questi variano a seconda dei CFU. Di seguito riportiamo l’estratto proveniente dal sito orizzontescuola.it

a) Percorso 30 CFU/CFA destinato ai vincitori del concorso ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 2 del D.P.C.M.).

b) Percorso 30 CFU/CFA di completamento, di cui all’articolo 18 bis comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, destinato ai vincitori del concorso di cui al comma 1 dello stesso articolo (allegato 4 del D.P.C.M.).

c) Percorso 36 CFU/CFA di completamento, di cui all’articolo 18 bis, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, destinato a coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA (allegato 5 del D.P.C.M.)

Il concorso può essere svolto in modalità telematica in misura non superiore al 50% del monte ore totale.

Il costo dei percorsi

Il percorso da 60 cfu avrà un costo massimo di 2500 euro, mentre quello da 30 ha il limite fissato a 2000 euro.

La prova finale per l’abilitazione ha un costo massimo di 150 euro.