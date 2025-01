Dai versamenti Iva ai contributi Inps, scadenze fiscali febbraio 2025: calendario

Roma, 30 gen. (Adnkronos/Labitalia) – Dai versamenti Iva ai contributi Inps e alle dichiarazioni periodiche. Febbraio è caratterizzato da numerose scadenze fiscali che coinvolgono sia i cittadini privati sia le imprese. E' quindi fondamentale segnare tutte le date chiave per evitare sanzioni.

1) Autoliquidazione Inail: versamento e riduzione presunto. I datori di lavoro soggetti all’obbligo assicurativo Inail devono procedere all’autoliquidazione del premio annuale. Questo processo prevede la comunicazione delle retribuzioni effettive dell’anno precedente e la stima di quelle dell’anno in corso, al fine di calcolare il premio dovuto. E' possibile applicare una riduzione presunta se si prevede una diminuzione delle retribuzioni nell’anno corrente. Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione o in quattro rate trimestrali, utilizzando il modello F24 in modalità telematica. Per usufruire della riduzione è necessario comunicare all’Inail, tramite i servizi online dedicati, le minori retribuzioni previste per l’anno in corso. A fare il punto è Immobiliare.it

2) Liquidazione Iva trimestrale per asd e contribuenti speciali: le associazioni sportive dilettantistiche (asd) e altre associazioni che hanno optato per il regime fiscale agevolato previsto dalla Legge n. 398/1991 devono effettuare la liquidazione e il versamento dell’Iva relativa al quarto trimestre dell’anno precedente. Il versamento dell’Iva deve essere effettuato tramite modello F24, senza l’applicazione di interessi e utilizzando i codici tributo specifici.

3) Registrazione dei corrispettivi per associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato: le associazioni senza scopo di lucro che beneficiano del regime agevolato devono annotare, entro il 17 febbraio, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali riferiti al mese precedente, utilizzando il Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997. La registrazione deve avvenire nel Registro Iva minori, opportunamente integrato, secondo le indicazioni fornite dal Ministero delle Finanze.

4) Fatturazione differita per operazioni del mese precedente: i soggetti passivi Iva possono emettere fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente, purché tali operazioni siano documentate da un documento di trasporto o da altro documento idoneo. La fattura differita deve essere emessa entro il 17 febbraio e deve contenere il dettaglio dei documenti a cui si riferisce.

5) Versamento Iva trimestrale per contribuenti speciali: alcune categorie di contribuenti, come distributori di carburanti, autotrasportatori di merci conto terzi ed esercenti attività di servizi al pubblico, possono effettuare le liquidazioni IVA con cadenza trimestrale, senza l’applicazione degli interessi dell’1%. Il versamento relativo al quarto trimestre deve essere effettuato tramite modello F24 in modalità telematica, utilizzando il codice tributo 6034.

6) Locazioni brevi: versamento delle ritenute operate sui canoni o corrispettivi. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, inclusi i gestori di portali online, devono versare le ritenute del 21% operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente, relativi a contratti di locazione breve. Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 con modalità telematica, utilizzando i codici tributo specifici.

7) Sostituti d’imposta: versamento ritenute. I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese precedente su diverse tipologie di reddito, tra cui redditi di lavoro dipendente, autonomo, provvigioni e redditi di capitale. Il versamento deve avvenire tramite modello F24 in modalità telematica, utilizzando i codici tributo appropriati per ciascuna tipologia di reddito.

8) Split payment: versamento Iva derivante da scissione dei pagamenti. Le pubbliche amministrazioni e le società soggette al meccanismo dello split payment devono versare l’Iva dovuta sulle operazioni effettuate nel mese precedente. Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24 o F24EP in modalità telematica, con i codici tributo specifici (620E per F24EP e 6040 per F24 ordinario).

9) Tobin Tax: versamento mensile dell’imposta sulle transazioni finanziarie. Gli intermediari finanziari, incluse banche e società fiduciarie, devono versare l’imposta sulle transazioni finanziarie relative ai trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi effettuati nel mese precedente. Il versamento deve avvenire tramite modello F24 in modalità telematica, utilizzando i codici tributo.

1) Versamento contributi Enasarco: Le aziende preponenti sono tenute a versare i contributi previdenziali Enasarco per gli agenti di commercio. Questi contributi sono fondamentali per garantire agli agenti l’accesso a prestazioni previdenziali e assistenziali. Il calcolo del contributo si basa sulle provvigioni maturate dagli agenti e deve essere suddiviso tra azienda e agente secondo le aliquote stabilite annualmente. Il versamento deve essere effettuato entro il 20 febbraio 2025, relativo al quarto trimestre del 2024 (ottobre, novembre e dicembre). I contributi devono essere versati tramite il portale Enasarco, utilizzando il sistema di pagamento online integrato.

2) Versamento contributi Fasc (Fondo di assistenza sanitaria per i collaboratori): prevede il versamento mensile dei contributi obbligatori da parte dei datori di lavoro per i lavoratori del settore terziario. I contributi devono essere calcolati sulla base della retribuzione mensile dei dipendenti e versati esclusivamente tramite bonifico bancario. Il bonifico deve pervenire sul conto della Fondazione tassativamente entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento (ad esempio, per gennaio 2025, entro e non oltre il 20 febbraio 2025). E' necessario predisporre il bonifico alcuni giorni prima della scadenza per garantire il corretto accredito. Le coordinate bancarie e le modalità dettagliate di versamento sono disponibili sul sito ufficiale del Fasc.

1) Richieste per eventi non evitabili (Eone): Le aziende che necessitano di attivare la cassa integrazione guadagni ordinaria (cigo) per eventi oggettivamente non evitabili devono presentare la domanda entro il 28 febbraio 2025 per gli eventi verificatisi nel mese precedente. La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite il portale dell’Inps, utilizzando il servizio dedicato per la cigo. E' necessario allegare: una relazione tecnica che descriva dettagliatamente l’evento e la sua imprevedibilità; l'elenco dei dipendenti coinvolti; altri documenti giustificativi richiesti dall’Inps per validare la richiesta.

L’Inps valuta le domande caso per caso e notifica l’esito alle aziende richiedenti. La mancata presentazione della documentazione completa entro i termini può comportare il rigetto della domanda.

2) Comunicazione liquidazione Iva (Lipe): i contribuenti soggetti passivi Iva devono trasmettere la comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre del 2024. La Lipe è un adempimento periodico che consente all’Agenzia delle Entrate di monitorare le operazioni Iva effettuate. La comunicazione deve essere inviata esclusivamente in modalità telematica, utilizzando i canali Fisconline o Entratel messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.

3) Trasmissione corrispettivi dei distributori di carburante: i gestori di impianti di distribuzione di carburante sono tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri delle vendite effettuate. La trasmissione dei corrispettivi avviene tramite gli appositi registratori telematici installati presso gli impianti o, in alternativa, utilizzando il servizio online messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

4) Versamento imposta di bollo sulle fatture elettroniche: e imprese e i professionisti che emettono fatture elettroniche devono versare l’imposta di bollo relativa al quarto trimestre del 2024. L’importo dell’imposta è determinato in base al numero di fatture emesse nel periodo di riferimento che richiedono l’applicazione del bollo. L’Agenzia delle Entrate rende disponibile nel proprio portale l’elenco delle fatture soggette a bollo e l’importo dovuto. Il pagamento può essere effettuato tramite addebito diretto su conto corrente o utilizzando il modello F24 con i codici tributo specifici.

5) Dichiarazione mensile Ioss e liquidazione Iva: gli operatori che aderiscono al regime speciale Ioss (Import one stop shop) devono presentare la dichiarazione mensile e procedere alla liquidazione dell’Iva dovuta sulle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi nell’Unione Europea. La dichiarazione deve essere trasmessa telematicamente tramite il portale Ioss dell’Agenzia delle Entrate entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento. Il pagamento dell’Iva deve essere effettuato contestualmente alla presentazione della dichiarazione.

6) Compilazione del libro unico del lavoro: i datori di lavoro sono obbligati a compilare il libro unico del lavoro (lul) entro il 28 febbraio 2025, riportando tutte le informazioni relative alle retribuzioni, trattenute e contributi del mese precedente. La compilazione deve essere effettuata utilizzando software gestionali conformi alle specifiche tecniche stabilite dalla normativa vigente. Il lul può essere tenuto in modalità telematica o cartacea, purché siano rispettati i requisiti di legge.

7) Comunicazione annuale delle tipografie: le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali devono inviare una comunicazione annuale all’Agenzia delle Entrate, riportando i dati relativi alle forniture effettuate nell’anno precedente. La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, utilizzando i servizi Entratel o Fisconline. E' necessario utilizzare il modello apposito disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.