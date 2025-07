**Cittadinanza: Iezzi, 'Lega non disponibile su Ius Scholae'**

Roma, 3 lug. (Adnkronos) - “La Lega, come milioni di italiani hanno dimostrato anche in occasione dei recenti referendum, non è disponibile a trattare su ius scholae o cittadinanze facili”. Così il deputato della Lega Igor Iezzi....