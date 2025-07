Migranti: Procaccini, 'Italia modello in Ue, semestre danese al via con passo giusto'

Migranti: Procaccini, 'Italia modello in Ue, semestre danese al via con ...

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “Il semestre di presidenza europea della Danimarca, a cui auguro buon lavoro, inizia con il passo giusto. almeno in tema di migranti. Tra le priorità programmatiche del governo danese, malgrado sia socialista, c’è infatti la lotta alla migrazione irregolare e la gestione dei flussi migratori , indipendentemente dai colori politici e la ministra danese per gli affari europei, Maria Bjerre, indica come modello l’accordo tra Italia e Albania.

E’ la conferma che la rotta tracciata dal governo italiano su questo tema sta diventando il riferimento delle politiche europee, anche di nazioni con governi di sinistra. E’ la sinistra italiana la vera isolata in Europa”. Lo afferma l’Europarlamentare di Fratelli d’Italia- ECR, Nicola Procaccini, co-presidente del gruppo dei Conservatori al Parlamento europeo.