Caldo: Pd, 'cassa clima sempre più necessaria'

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – "Dopo la pressione di sindacati e opposizioni, Glovo ha deciso di ritirare il vergognoso bonus per i rider disponibili a lavorare anche a 40 gradi. Questo dimostra a maggior ragione che occorre andare verso una cassa clima che includa tutte le tipologie di lavoro, rider compresi. Occorre aprire in Parlamento una riflessione vera sul lavoro povero in rapporto ai cambiamenti climatici, approvando ad esempio la nostra proposta di legge 'Griseri-Prisco' che prevede che, in caso di eventi climatici pericolosi, i fattorini e i corrieri non lavorino e abbiano accesso agli ammortizzatori lavoratori dipendenti e autonomi".

Così in una nota congiunta i deputati Pd, Arturo Scotto, Chiara Gribaudo, Marco Sarracino e Cecilia Guerra dopo la marcia indietro di Glovo sui bonus per i rider che lavorano con le alte temperature.