Nella cucina di Malga Panna, a Moena, in Trentino, la provocazione prende forma con sei portate. Prezzo? Venti euro. Una cifra simbolica, sì. Ma anche reale. Perché Paolo Donei, chef stellato, non vuole stupire con l’effetto speciale. Vuole toccare terra. Riportare la cucina – e chi la fa – dove dovrebbe stare: vicino alle persone.

Paolo Donei chef e la lezione di famiglia

Malga Panna non è solo un ristorante. È una storia lunga quattro generazioni. Tutto inizia con il bisnonno Lattanzio, che portava le mucche a pascolare sopra il paese. Lì, tra sassi e legno grezzo, nasce una malga. La panna, dicono, era la migliore della zona. Da qui, il nome. Poi arrivano i genitori, trasformano quel rifugio montano in trattoria. Ricette semplici, ingredienti poveri, ma mani sapienti. E tanto amore.

Paolo Donei diventa chef stellato a 19 anni. Il più giovane in Italia. Ma non dimentica chi c’era prima. «Le vere stelle? Mia madre e mia nonna», dice. E non è una frase fatta. Loro riuscivano a fare miracoli con poco. E quella semplicità, quel calore, lui li tiene stretti. Anche oggi, tra stoviglie lucide e clienti in cerca d’eccellenza. Perché per lui, la cucina è ancora famiglia.

Menù da 20 euro: l’idea di Paolo Donei chef che fa parlare

La provocazione si chiama “Il pane e il cuore”. Un menù da sei portate, servito una volta al mese. Date segnate: 28 agosto e 25 settembre. Prezzo fisso: 20 euro. «In un momento in cui le famiglie fanno i conti con un portafoglio sempre più vuoto, voglio offrire qualcosa di bello. Di buono. E alla portata», spiega Donei. Lo fa per includere. Per dire che l’alta cucina non è solo per pochi.

E poi c’è un dettaglio che dice tutto: «Se il menù non ti convince, chiedimi una carbonara. La faremo. E cercheremo di renderla la più buona del mondo». Basta questo per capire. Non è il cliente a dover stare al passo con lo chef-star. È lo chef a mettersi al servizio dell’altro. Con umiltà. Con rispetto. E con piacere.

Paolo Donei chef lo sa bene. E forse, in tempi così, servono più cuochi con il cuore. E meno stelle appese alle pareti.