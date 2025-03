I carabinieri stanno conducendo accurate indagini atte a ricostruire la dinamica del drammatico incidente che ha coinvolto una coppia di coniugi, marito e moglie, all’uscito da un ristorante al termine di una romantica cena. I due sono stati travolti da un’auto mentre stavano attraversando la strada per raggiungere la loro vettura. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare, è morto a causa delle gravi ferite riportate. I medici hanno fornito indicazioni in merito alle condizioni della donna.

Travolti mentre attraversano la strada all’uscita dal ristorante: morto il marito

Il tremendo incidente è avvenuto nel territorio di Passo di Riva di Dueville: ci troviamo nel Vicendino ed è proprio in un ristorante della zona che marito e moglie avevano deciso di trascorrere la serata del 22 marzo. Quello che doveva essere un momento di relax ha assunto i contorni del dramma al termine della cena quando, mentre la coppia stava attraversando la strada, è sopraggiunta un’auto che li ha travolti.

Il tutto è accaduto lungo la provinciale ‘248’ Marosticana sulla quale già nei mesi scorsi si erano verificati incidenti con analogo epilogo. Il conducente del veicolo che ha travolto la coppia si è immediatamente fermato per prestare soccorso ma per il marito non c’è stato nulla da fare, aveva 75 anni. La moglie, 72enne, è apparsa subito in condizioni gravissime. I soccorritori, giunti sul luogo, l’hanno trasportata all’ospedale San Bortolo di Vicenza in codice rosso: qui i medici ne hanno disposto il trasferimento nel reparto di rianimazione dove si trova ricoverata in condizioni disperate.