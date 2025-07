Angelo Mastrolia è lui il nuovo manager di Carrefour Italia un’ operazione economica che porta l’uomo alla direzione del secondo gruppo di distribuzione alimentare più grande d’Italia e che sotto le sue mani ha l’obiettivo di crescere sino al raggiungimento della leadership un duro lavoro che ha già sapientemente iniziato.

Angelo Mastrolia, come è iniziata la sua carriera

La carriera di Mastrolia è iniziata nell’azienda di famiglia, la Piana del Sele latteria dopo essersi laureato in Giurisprudenza e nel settore caseario ha appreso le sue prime conoscienze del business.

Ha investito successivamente in diversi settori tra i quali gli investimenti immobiliari e industriali per poi avventurarsi nella fornitura di mobili per imbarcazioni lussuose. Ora ha deciso di tornare nel mondo del food.

Nelle sue parole molto orgoglio e ambizione come ha dichiarato SkyTG24.it – “Con Carrefour vogliamo essere la Luxottica del food. Investiremo su rete di punti vendita e prodotti locali. Vogliamo un dialogo aperto con i fornitori. Rilanceremo il marchio Gs“.

Ora si punta a quotare in borsa la holding di famiglia

Oltre a Carrefour il carnet delle aziende di famiglia conta altre 40 società e la sede centrale è stata spostata a Reggio Emilia. Mastrolia però non si vuole certo fermare qui, l’obiettivo è la quotazione in borsa che arriverà ad ottobre alla Borsa di Londra.

Quotare l’azienda di famiglia in borsa genererà utili per altri 500 milioni di euro. Mastrolia fa parlare il proprio lavoro, non si hanno infatti informazioni relativamente alla sua vita privata in quanto è molto riservato.