Gabriella Greison è una fisica quantistica famosa in Italia che conta molti followers sui social, nel caso che andremo a raccontare ha saputo affrontare con rispetto ed anche un pizzico di ironia l’orda di odio digitale che ha subito per il look che aveva indosso durante un evento di laurea alla quale era stata invitata come madrina.

Gabriella Greison, centinaia di commenti negativi sul suo look

Sono stati molti i commenti carichi d’odio nei confronti della fisica quantistica per il suo abito alla cerimonia. I follower non hanno accettato che indossasse un abito estivo, atto a contrastare il caldo, per loro sarebbe dovuta essere molto più accollata.

La sua risposta è stata intelligente mostrando, anche se ve ne era bisogno, molta più maturità degli interlocutori digitali come riporta il sito Leggo.it – “Non c’è un dress code per la dignità. E se cercate la decenza in un centimetro di stoffa, invece che nel contenuto delle parole, vi consiglio un esperimento: provate a usare il cervello e a posizionarvi nell’anno in corso“.

“Il problema è che una donna possa parlare di fisica quantistica senza ricordare un uomo”

Greison ha proseguito il proprio post su Instagram andando al centro del proprio intervento sul palco della cerimonia di laurea, intervento dedicato alle scelte difficili, alle rivoluzioni silenziose e alla liberta.

Ha infine chiosato con un chiaro messaggio ai propri haters: “Quello che vi ha turbato non è il vestito. È il fatto che una donna possa parlare di fisica quantistica senza ricordare un uomo, e quindi senza chiedere il permesso.”