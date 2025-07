D'ora in poi farsi portare il cornetto a metà non sarà più gratis

Situazione incredibile e paradossale quella accaduta ad una cliente di una pasticceria in provincia di Treviso che è andata a fare colazione come le capita spesso ed ha richiesto di avere il cornetto tagliato a metà. Una richiesta che solitamente non altera il costo dello scontrino ma che in questo caso invece è stata fatta risultare.

Cerchiamo di capire cosa è accaduto.

Cornetto tagliato a metà, d’ora in poi è a pagamento

La procedura di tagliare il cornetto a metà viene fatta se il cliente vuole consumare in modo più agevole il dolce, questa procedura però comporta un diverso lavoro per il pasticciere che deve equilibrare il ripieno in entrambe le parti.

Di conseguenza per questo motivo ma anche per garantire la qualità del prodotto, la pasticceria Audrey in Piazza Grande ad Oderzo, ha applicato un sovrapprezzo.

Come riportato da Leggo.it la cliente si è trovata sullo scontrino la voce “tagliato a metà” al prezzo di 10 centesimi. La donna non è rimasta basita per il costo ma per il concetto, come ha riferito al Corriere della Sera.

Pioggia di critiche sui social

La pasticceria dopo questo fatto è stata subissata di recensioni negative ed è passata da un punteggio di 4,5 a 3,5 e per alcuni bisognerebbe continuare sino a che questa non chiuda.

Comportamenti eccessivi per quanto accaduto ma che testimoniano quanto le persone non accettino situazioni di questo tipo.

Il titolare Massimiliano Viotto ha spiegato le motivazioni di questa decisione: “Non è una truffa, ma una scelta consapevole che difendiamo con orgoglio e consapevolezza“.

Infine ha fatto sapere che il costo del caffé alla pasticceria Audrey è di 10 centesimi in meno perché non viene calcolato il servizio al tavolo e con sarcasmo ha lanciato un messaggio ai detrattori: “chissà se verrà fatto un articolo“.