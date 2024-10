La chiusura di un capitolo significativo: il Twiga, celebre simbolo del lusso e della mondanità versiliana, è in procinto di cambiare proprietà.

Briatore vende il Twiga? Ecco perché tutti ne parlano

Secondo Il Giornale, Flavio Briatore, fondatore del locale di Marina di Pietrasanta, sta per vendere il suo prestigioso stabilimento balneare, un’attività che ha avuto inizio nel 2001 e che si è espansa con successo a Montecarlo, Londra e Ventimiglia. Briatore ha dichiarato di essere sempre più coinvolto nella Formula Uno, motivo per cui ha deciso di mettere in vendita il suo impero.

Perchè tutti dicono che Briatore vende il Twiga?

L’acquirente principale sembra essere Leonardo Del Vecchio junior, figlio del fondatore di Luxottica. Le trattative sono avanzate e hanno escluso altre offerte da fondi internazionali. Del Vecchio junior ha già dimostrato interesse nel settore della ristorazione, avendo recentemente acquisito diverse attività tra cui il ristorante Franco Mare a Marina di Pietrasanta. Tuttavia, un ostacolo potrebbe presentarsi: Dimitri Kunz d’Asburgo, attuale co-proprietario con una quota del 33%, non sembra intenzionato a vendere la sua parte.

Questa potenziale transazione segna un momento cruciale per il Twiga, che ha rappresentato per oltre due decenni un punto di riferimento per celebrità e politici. Con l’arrivo di Del Vecchio, il locale potrebbe continuare a evolversi, mantenendo viva la sua eredità di eccellenza nel panorama della ristorazione e del divertimento