Vendita di Gedi: La Sfida Epocale tra Del Vecchio e Kyriakou

Il destino del gruppo editoriale Gedi è attualmente incerto, mentre le trattative per la sua vendita si intensificano. Da un lato si trova il gruppo greco Antenna, guidato dall’armatore Theo Kyriakou; dall’altro, Lmdv Capital, il family office di Leonardo Maria Del Vecchio. Entrambi i gruppi hanno presentato offerte per l’acquisizione, con una cifra di circa 140 milioni di euro che ha suscitato l’interesse di John Elkann, attuale proprietario.

La situazione attuale della trattativa

Le negoziazioni hanno raggiunto un punto cruciale, ma non sono ancora definitive. L’offerta di Del Vecchio, che pareggiava quella di Kyriakou, ha intensificato la competizione. Si tratta di una cifra che, sebbene soddisfacente, non corrisponde completamente alle aspettative di Elkann, il quale valuta Gedi almeno 150 milioni di euro. Tuttavia, il giovane imprenditore italiano spera di convincere Elkann a considerare la sua proposta.

Le implicazioni per le testate giornalistiche

Qualora l’acquisizione da parte di Del Vecchio venisse conclusa, si prevede una gestione differente rispetto a quella proposta da Kyriakou. Quest’ultimo sembra intenzionato a escludere La Stampa dall’operazione, mentre Del Vecchio ha espresso l’intenzione di mantenere la proprietà di tutte le testate editoriali. Gedi comprende nomi di rilevo come Repubblica, le emittenti radiofoniche Radio Deejay, Radio Capital e m2o, oltre a riviste come National Geographic e Huffington Post.

Le prospettive future per Gedi

Con l’ingresso della proposta di Leonardo Del Vecchio, la trattativa per Gedi ha acquisito nuovi sviluppi. Sebbene il gruppo Antenna sembri attualmente in vantaggio, Del Vecchio ha in programma di contattare John Elkann per cercare di modificare l’orientamento della vendita. Il tempo gioca a favore di Del Vecchio, che ha a disposizione un mese e mezzo per rivedere la situazione. Tuttavia, la situazione è delicata, poiché la trattativa con Kyriakou è già in fase avanzata, con discussioni sulle garanzie da concedere al compratore.

Il ruolo del governo e le preoccupazioni politiche

Un aspetto da considerare riguarda l’interesse del governo italiano per questa operazione. Il golden power, un potere speciale che consente al governo di intervenire in operazioni strategiche, potrebbe influenzare l’esito della vendita a favore di Kyriakou, che ha legami con investitori sauditi. Al contrario, Del Vecchio, essendo italiano, potrebbe non affrontare gli stessi ostacoli. Questo scenario ha attirato l’attenzione da parte della politica, con il governo di Giorgia Meloni che ha ricevuto aggiornamenti sulla situazione, dichiarando di non voler intervenire direttamente.

Il futuro dei dipendenti di Gedi

Indipendentemente dall’esito della trattativa, il futuro delle redazioni di Repubblica e La Stampa appare incerto. Si prevedono riduzioni di personale, con circa 100 giornalisti di Repubblica e 40 de La Stampa potenzialmente interessati da prepensionamenti, a meno che il governo non decida di rifinanziare il fondo straordinario per l’editoria. Questa misura potrebbe garantire un futuro più stabile per le testate, che rivestono un ruolo significativo nel panorama editoriale italiano.