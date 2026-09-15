Aggiotaggio e proteste contro Lotito: ecco cosa emerge dall'inchiesta

I carabinieri hanno effettuato perquisizioni ai vertici di Banca del Fucino nell'ambito di un'indagine per aggiotaggio. Scopri il coinvolgimento di Luigi Bisignani e il ruolo del quotidiano Il Tempo

Un’inchiesta complessa sta prendendo forma a Roma, coinvolgendo importanti figure del mondo finanziario e giornalistico. I carabinieri del nucleo investigativo, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia, hanno effettuato perquisizioni nei confronti di Mauro Masi, presidente di Banca del Fucino, e dell’ad Francesco Maiolini. L’indagine riguarda anche Luigi Bisignani, noto ex giornalista, e si ipotizza il reato di aggiotaggio su quote societarie della SS Lazio.

L’aggiotaggio, definito come la manipolazione illecita dei prezzi di merci o strumenti finanziari tramite la diffusione di false notizie è al centro di questa vicenda. Bisignani, editorialista del quotidiano Il Tempo ha sostenuto le proteste della tifoseria laziale contro il proprietario Claudio Lotito, senatore di Forza Italia. Le indagini sembrano focalizzarsi proprio su queste proteste e sulla campagna del giornale per spingere Lotito a vendere la squadra.

Il ruolo di Banca del Fucino e la Fondazione Noi Oltre 365

Banca del Fucino ha fornito assistenza alla Fondazione Noi Oltre 365 che ha organizzato le proteste contro Lotito. Mauro Masi, figura di spicco nel mondo finanziario, ha ricoperto ruoli di rilievo in diverse istituzioni, tra cui direttore generale della Rai fino al 2011, amministratore delegato della Consap fino al 2019 e presidente di Igea Banca, nata nel 2015.

Nel 2019, Igea Banca ha acquisito la storica Banca del Fucino, in difficoltà economiche.

Le proteste e le denunce di Lotito

A, cinque persone erano state perquisite per minacce nei confronti di Lotito, che aveva denunciato di essere stato minacciato di morte. Tra gli indagati figurano Stefano Greco, Fabio Russo, Rodolfo Bada, Lorenzo Silvestri e Renato Calcara. Dal sequestro dei loro dispositivi sono emersi dettagli sulla presunta regia dietro le proteste, portando all’attuale filone investigativo.

Secondo i pm Lorenzo Del Giudice, Lucia Lotti e Giuseppe Cascini, le accuse riguardano anche la campagna del quotidiano Il Tempo per spingere Lotito a vendere la SS Lazio. Le indagini continuano a svelare nuovi dettagli su questa complessa vicenda, che coinvolge il mondo del calcio, della finanza e della stampa.