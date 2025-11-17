Francesco Totti trasforma la sua passione per il padel in un vero progetto imprenditoriale, affiancato dal figlio Cristian. Dopo esibizioni internazionali e anni di esperienza nello sport, l’ex capitano della Roma punta ora a costruire un grande centro sportivo a Roma, sostenuto da fondi pubblici destinati alle imprese giovanili.

Da passione a impresa: Francesco Totti nel mondo del padel

Francesco Totti, come dichiarato da Repubblica, ha deciso di trasformare il suo amore per il padel in un’iniziativa imprenditoriale concreta. Dopo aver partecipato a eventi internazionali, tra cui una recente esibizione a New York con Luca Toni, l’ex capitano della Roma ha avviato un nuovo progetto insieme al figlio Cristian.

La società, Ten Padel srl, fondata nel giugno 2024, ha ottenuto l’accesso ai finanziamenti di Invitalia dedicati alle imprese giovanili, grazie alla presenza dei due soci under 35: Cristian Totti e Alessandro Romano Zaffarani, ciascuno con il 49% delle quote, mentre Totti senior detiene il 2%. L’iniziativa beneficia dei fondi del programma “ON – Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero”, che coprono fino al 90% dei costi tramite combinazione di contributi a fondo perduto e prestiti agevolati.

Francesco Totti, quando la passione per il padel diventa un maxi centro sportivo

Grazie a questi finanziamenti, Ten Padel sta costruendo un grande centro sportivo a Via della Magliana, storico territorio della famiglia Zaffarani, completo di campi da padel, piscine e palestre. Le prime spese – tra impianti elettrici, lavori edili, progettazioni, forniture specializzate e consulenze professionali – sarebbero già riportate nell’ultimo bilancio, con immobilizzazioni immateriali superiori a 577 mila euro.

Secondo quanto riportato dalla testata, l’ok definitivo ai fondi è arrivato il 31 maggio 2025, e la conclusione dei lavori è prevista entro la fine dell’anno, con l’inaugurazione della struttura programmata per la seconda metà del 2025.