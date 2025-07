Della battaglia legale tra Ilary Blasi e Francesco Totti se ne parla ormai da anni, come da anni si parla della ormai nota guerra dei Rolex, ovvero i 4 preziosi orologi contesi dai due ex coniugi. Ecco la nuova mossa dell’ex capitano della Roma.

Francesco Totti e la guerra dei Rolex con Ilary Blasi

Si arriverà mai a una conclusione tra Francesco Totti e Ilary Blasi dopo la fine del loro matrimonio? La battaglia legale continua, tra accuse reciproche e nuove rivelazioni. Al centro abbiamo anche i famosi 4 Rolex, gli orologi di lusso contesi tra i due ex coniugi. Poco tempo fa si parlava di un “affido condiviso”, ovvero del fatto che Totti e la Blasi potessero indossare gli orologi a turno. Ma, a quanto pare, le cose non stanno proprio così. A ricostruire la vicenda ci ha pensato il Settimanale Gente, dove si legge che i quattro preziosi orologi al momento sono in una cassetta di sicurezza e che non saranno indossati a turno ma che torneranno al legittimo proprietario, che sarebbe proprio Francesco Totti. Il Pupone infatti, secondo le news riportare dal Settimanale, avrebbe portato in tribunale scontrini, garanzie e bonifici, dimostrando che i Rolex sono suoi. Ma, non sarebbe finita qui…

Francesco Totti: “Stanco dei litigi con Ilary Blasi”

Sul Settimale Gente si parla della guerra dei Rolex tra Francesco Totti e Ilary Blasi con il Pupone che sarebbe stanco dei continui litigi con l’ex moglie, secondo quanto riferito da fonti vicine all’ex calciatore. Ricordiamo inoltre che i 4 Rolex avrebbero un valore di 700mila euro, il prossimo autunno sapremo se andranno davvero a Francesco Totti oppure no.