Cristian Totti dice ufficialmente addio al calcio, chiudendo un capitolo importante della sua giovane carriera sportiva. Il figlio di Ilary Blasi e Francesco Totti ha scelto di intraprendere nuove strade, lasciando aperta la curiosità su quali siano i suoi prossimi progetti. Tra passione, talento e l’eredità di una famiglia sotto i riflettori, ecco quali sono le ambizioni e i piani futuri del giovane Totti fuori dal campo.

La fine della carriera da calciatore di Cristian Totti

A soli 19 anni, Cristian Totti sembra aver chiuso definitivamente il suo percorso da calciatore. Figlio di Francesco Totti e Ilary Blasi, il giovane non è mai riuscito a imporsi nel mondo del calcio nonostante la lunga gavetta nelle giovanili. Dopo esperienze in squadre come Frosinone, Rayo Vallecano, Avezzano e Olbia, spesso segnate da critiche soprattutto sulla sua forma fisica, Cristian ha deciso di voltare pagina. Attualmente svincolato, mette così fine a una carriera che non ha mai decollato, forse anche a causa del peso del cognome da portare sulle spalle.

Cristian Totti lascia il calcio: cosa farà ora il figlio di Ilary e Francesco?

Cristian si prepara ora a una nuova sfida, entrando nello staff della Totti Soccer School, realtà calcistica gestita dallo zio Riccardo, fratello maggiore di Francesco. Sebbene il suo ruolo preciso non sia ancora stato definito, il direttore generale Claudio D’Ulisse ha sottolineato il valore di avere un giovane della famiglia Totti a supporto della scuola.

“Sono contento di avere al mio fianco una figura così giovane, che sono sicuro saprà dare il proprio contributo a 360°. Oltre a questo, si tratta di un altro occhio importante della famiglia Totti all’interno della società”, ha dichiarato a La Gazzetta Regionale.

La scuola calcio, che si concentra sulla formazione umana prima ancora che sportiva e opera senza scopo di lucro, rappresenta il nuovo campo in cui Cristian metterà a frutto la sua esperienza, entrando ufficialmente negli affari di famiglia con il supporto del padre, icona del calcio italiano.