Non capita spesso di vederli nello stesso luogo, soprattutto dopo la fine del loro chiacchieratissimo matrimonio. Eppure, in un’occasione speciale e dal forte valore simbolico, Ilary Blasi e Francesco Totti si sono ritrovati fianco a fianco. A sorprenderli, non solo la loro presenza congiunta, ma anche quella dei rispettivi nuovi partner, che hanno condiviso con discrezione lo stesso spazio pubblico.

Un momento carico di significato, che non è passato inosservato.

Il rapporto tra Ilary Blasi e Francesco Totti

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato la separazione nell’estate 2022, dopo 17 anni di matrimonio e tre figli. La rottura è stata accompagnata da accuse reciproche di tradimento: Totti avrebbe scoperto messaggi compromettenti sul telefono di Ilary, mentre lei lo avrebbe accusato di avere una relazione con Noemi Bocchi, ora sua compagna.

Tra i due sono scoppiate anche controversie legali su assegni e accuse di abbandono, inclusa una vicenda in cui Ilary ha accusato Totti di aver lasciato la figlia da sola, smentita però dalle forze dell’ordine.

Ilary Blasi e Francesco Totti insieme: l’incontro per un motivo speciale

Chanel Totti, secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti, ha celebrato il 18° compleanno con una serata da favola nella scenografica Tenuta San Domenico, a Sant’Angelo in Formis, nei pressi di Caserta. Un’occasione esclusiva che ha riunito oltre 200 invitati, un menù d’alta cucina curato dallo chef stellato Michele Deleo e una spettacolare torta a sette piani che ha lasciato tutti a bocca aperta.

A catturare davvero l’attenzione è stata la presenza, insieme, dei suoi genitori. Dopo mesi di silenzi e tensioni, Ilary Blasi e Francesco Totti si sono ritrovati allo stesso evento, accompagnati dai rispettivi nuovi compagni: Bastian Muller al fianco della conduttrice – con cui si vocifera sia vicina alle nozze – e Noemi Bocchi accanto all’ex capitano della Roma.

Ilary Blasi e Francesco Totti insieme: il momento della foto di famiglia

Chanel ha posato sorridente sia con la mamma che con il papà, in momenti separati. Un segnale importante, soprattutto se si pensa che per i 18 anni del fratello Cristian avevano organizzato due feste distinte.

Un momento non è però passato inosservato: durante il taglio della torta, Chanel avrebbe desiderato una foto di famiglia completa con mamma, papà e fratelli, ma lo scatto non c’è stato. Un video su TikTok mostra Totti con i figli vicino alla torta, mentre Ilary è assente. Nel filmato si vede Chanel cercare la mamma e chiedere: “Mamma? Dove sta la mamma?”, prima di voltarsi delusa verso fotografi e invitati.