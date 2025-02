Francesco Totti ha parlato di come ha vissuto la relazione con la figlia Chanel dopo essersi separato dall’ex moglie Ilary Blasi, ammettendo di essere andato incontro ad un periodo difficile dove il suo ruolo genitoriale ha iniziato a vacillare.

Francesco e Chanel hanno vissuto un periodo di allontanamento

Francesco e la figlia Chanel sono molto affiatati e non perdono occasione di mostrare via social tutto il loro affetto, come è normale accada tra padre e figlia.

Tuttavia non è sempre stato così gioioso e spensierato, infatti come scritto da Alberto Dandolo, giornalista della rivista “Oggi”, di cui riportiamo un estratto proveniente dal sito Leggo.it – “Francesco e Chanel hanno vissuto un periodo complicato, dopo la separazione da Ilary Blasi, che li ha portati ad un allontanamento momentaneo“.

D’altronde era anche comprensibile l’ipotesi che un momento del genere potesse arrivare. Chanel all’epoca dei fatti era una ragazzina di 14 anni e vivere la separazione dei propri genitori è un qualcosa che è difficile d’accettare, soprattutto in una fase di crescita così delicata.

Ora il peggio è fortunatamente passato

Francesco Totti e sua figlia Chanel hanno però lasciato dietro di loro questo difficile periodo ed infatti sono spesso ritratti insieme nelle foto su Instagram.

L’ultimo scatto li ritrae insieme agli altri figli del “Pupone” ed alla nuova compagna Noemi Bocchi ai Caraibi, località scelta per godersi le vacanze.

Il 2025 segnerà anche il 18esimo compleanno della ragazza, chissà come penseranno di festeggiare questo importante traguardo.