Chanel Totti è nuovamente al centro di un dibattito social. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti ha infatti postato alcune foto di quando si trovava in vacanza ai Caraibi ed è subito scattata la polemica.

Chanel Totti, le foto generano polemiche: “Non vai a scuola?”

Su Chanel Totti è scoppiata una nuova bufera social nelle ultime ore. La 17enne figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti ha infatti postato sul proprio profilo ufficiale di Instagram alcuni scatti che la ritraggono in bikini ai Caraibi. Gli haters non hanno perso l’occasione di commentare le foto, accusando la ragazza di essere in vacanza mentre i suoi coetanei in questo periodo sono a scuola. “Ma non ci vai mai a scuola?”, “Stai sempre in giro, ma frequenti una scuola”, “è importante costruire la propria persona anche sui banchi di scuola“, questi sono alcuni dei commenti apparsi sotto al post di Chanel, che non è nuova a essere presa di mira dagli haters.

Chanel Totti, dure critiche dopo le foto ai Caraibi

Chanel Totti, come detto, non è nuova a essere presa di mira e a essere criticata sul web, questa volta non è per il suo look ma per delle foto postate su Instagram mentre si trova ai Caraibi, invece, secondo molti, di essere a scuola. Ancora non è arrivata la replica da parte della figlia dell’ex capitano della Roma e di Ilary Blasi, ma va specificato che in realtà Chanel è già rientrata a Roma e che quindi queste foto sono state semplicemente postate come ricordo della vacanza.