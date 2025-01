In una intervista per “La Repubblica“, la conduttrice romana Ilary Blasi si è raccontata a cuore aperto. Ilary ha parlato del suo attuale fidanzato, Bastian Muller e di quando lo ha presentato ai suoi tre figli, Cristian, Chanel e Isabel.

Ilary Blasi: il primo incontro di Cristian, Chanel e Isabel con Bastian Muller

Ilary Blasi, dopo la fine del matrimonio con l’ex calciatore Francesco Totti, è felicemente fidanzata ormai da diversi anni con Bastian Muller. I due, tra l’altro li vedremo presto insieme nel nuovo documentario di lei su Netflix. In una recente intervista per “La Repubblica”, Ilary Blasi ha voluto parlare di quando ha presentato Bastian ai suoi tre figli, Cristian, Chanel e Isabel. Ecco le parole della conduttrice: “durante una cena i miei figli più grandi lo hanno accolto con curiosità. Mia figlia più piccola, all’inizio, lo chiamava ‘il signore inglese”. Poi ha capito che era una persona speciale per me”.

Ilary Blasi e il primo incontro con Bastian Muller

La Blasi ha raccontato anche di quando lei ha incontrato per la prima volta l’imprenditore tedesco, ovvero per caso in una lounge di un aeroporto. Ilary ha raccontato che è stato Bastian a fare il primo passo chiedendole il contatto Instagram ma che lei, inizialmente non aveva preso il suo numero. Poi, su consiglio delle amiche, ha cambiato idea ed è tornata indietro. Su Bastian ha detto poi le seguenti parole: “è un uomo romantico, più fisico, il contrario di me. Ha capito che sono fatta così e mi accetta.”