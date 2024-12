Ilary Blasi sulla possibilità di un ritorno con Totti: "Non rispettoso per c...

In una lunga intervista al settimanale “Grazia“, Ilary Blasi ha parlato della sua vita dopo la separazione dall’ex marito Francesco Totti e del nuovo amore con l’imprenditore tedesco Bastian Muller.

Ilary Blasi respinge le voci su un ritorno con Totti

“La gente spera nel mio ritorno con Totti. Ma non è possibile e neppure rispettoso per chi ci è accanto“, ha dichiarato la conduttrice.

Riguardo a Totti, la Blasi ha ammesso che il passato non si cancella e che sarebbe un peccato farlo, sottolineando che è stato bellissimo e che ha ricordi emozionanti, che a volte riaffiorano come dei flash. Tuttavia, ha aggiunto di non vivere nel passato, ma nel presente, guardando al futuro.

“Impari ad avvisare, per rendere partecipe l’altro. Ma ho sempre fatto da sola, contato sulle mie forze, deciso io per i ragazzi. Lui per lavoro era spesso assente. Quindi non è variato molto, non ho sentito il peso di una nuova situazione. Insomma, è tutto come prima“, ha affermato in merito alla sua vita da madre separata.

Ilary Blasi e l’amore per Bastian Muller

“Io a tutto pensavo tranne che a trovare il fidanzato, ero sola da quattro mesi. Eravamo nella lounge di una compagnia aerea, stavamo aspettando di imbarcarci. Io per tornare a Roma e lui in Germania. Non mi aveva mai vista prima e non sapeva chi fossi, per fortuna. Mi ha attesa fuori dalla toilette, si è presentato e poi invece di chiedermi il numero mi ha chiesto quale fosse il mio profilo Instagram”.

Ilary ha raccontato di aver reagito in modo non abbastanza pronto. Ha spiegato di avergli riferito il suo account, ma di non aver chiesto il suo. Quando ha raggiunto sua sorella e l’amica Francesca, che avevano assistito alla scena, sono state loro a insistere perché andasse a chiederglielo prima che lui partisse.

“Vai o non lo ritroverai mai più“, le hanno detto. Ilary ha sottolineato che, con troppi follower, non avrebbe mai visto la sua richiesta.

Il desiderio di ricostruire la sua vita è stato più forte di ogni cosa. Oggi è serena sotto tutti i punti di vista, incluso il rapporto che i figli hanno con il suo nuovo compagno. A tal proposito, aggiunge: