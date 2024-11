Ilary Blasi denuncia Francesco Totti per abbandono di minore: aperta un'indagine

Ilary Blasi denuncia Francesco Totti per abbandono di minore: aperta un'indagine

Ilary Blasi ha sporto denuncia contro Francesco Totti per abbandono di minore, accusandolo di aver lasciato sola in casa la figlia Isabel

Ilary Blasi porta Francesco Totti in tribunale accusandolo di abbandono di minore, reato punito con una pena da sei mesi a cinque anni di carcere. Al centro della disputa la figlia minore della coppia, Isabel, che secondo la denuncia sarebbe stata lasciata sola in casa dal padre.

Ilary Blasi denuncia Francesco Totti: l’accusa

Secondo Il Messaggero, l’accusa di Ilary Blasi è scattata dopo che la showgirl ha scoperto che il padre non era con Isabel una sera di un anno fa. Tuttavia, stando alla difesa di Totti, la polizia, giunta sul posto, avrebbe trovato la babysitter a casa, suggerendo che potrebbe essere stata lei ad allontanarsi, forse per pochi minuti, proprio durante la telefonata della Blasi con la figlia.

Nel frattempo, durante il processo di separazione, la giudice Simona Rossi ha stabilito l’affido condiviso dei tre figli della coppia.

Ilary Blasi denuncia Francesco Totti: cosa rischia l’ex capitano

Il reato di abbandono di minore è perseguibile d’ufficio e prevede pene da sei mesi a cinque anni di carcere. I pm dovranno ora accertare se la bambina fosse realmente sola in casa o se fosse presente un adulto al suo fianco. Nonostante ciò, il padre ha l’obbligo di non lasciare sola la figlia nei giorni in cui è sotto la sua tutela.

Se dovesse essere confermata la versione di Totti, secondo cui la babysitter era presente in casa, l’ex Capitano della Roma potrebbe presentare una controdenuncia per calunnia.