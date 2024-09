Francesco Totti e Ilary Blasi stanno per rincontrarsi in tribunale. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, i due ex coniugi hanno firmato un accordo segreto che riguarda proprio la loro separazione.

Francesco Totti e Ilary Blasi: spunta l’accordo segreto

Venerdì 20 settembre, Francesco Totti e Ilary Blasi torneranno in tribunale per l’udienza sulla loro separazione. Stando ad un’indiscrezione lanciata dal settimanale Nuovo, i due ex coniugi hanno siglato un accordo segreto che cambierà lo svolgimento della battaglia legale.

Cosa c’è scritto nell’accordo segreto?

Sul settimanale Nuovo si legge:

“Ilary Blasi e Francesco Totti, c’è un accordo segreto per non portare a testimoniare i presunti amanti nelle udienze per la separazione. ‘Pensiamo ai figli e non diamo spettacolo'”.

Sembra che i due ex coniugi abbiano finalmente deciso di tutelare i loro tre figli. L’accordo, infatti, stabilisce che non porteranno in tribunale i rispettivi amanti.

Francesco Totti e Ilary Blasi: il 20 settembre è cruciale

“Per i figli avrebbero deciso di non farsi la guerra in tribunale, queste sono le ultime indiscrezioni sul caso più chiacchierato dell’anno“, si legge sul settimanale Nuovo. Eppure, l’indiscrezione sull’accordo segreto suona strana. Ricordiamo, infatti, che il 20 settembre Francesco Totti e Ilary Blasi hanno chiamato a testimoniare diversi personaggi, tra cui: Noemi Bocchi, Cristiano Iovino, Alessia Solidani, Graziella Lopedota, le sorelle Silvia e Melory Blasi e un manager di Mediaset.