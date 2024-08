L’estate sta finendo e, a breve, inizierà un nuovo capitolo del divorzio più seguito degli ultimi anni, ossia quello tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, la conduttrice è finalmente pronta per entrare nel vivo della battaglia, assegno di mantenimento in primis.

Ilary Blasi pronta per la battaglia legale contro Francesco Totti

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno passato un’estate rilassante, rispettivamente con Bastian Muller e Noemi Bocchi. Dopo la fine del loro matrimonio, i due si sono gettati a capofitto nelle nuove relazioni, quasi come se il passato non fosse mai esistito. A metà settembre, però, gli ex coniugi più amati di Roma si ritroveranno in tribunale per discutere degli ultimi dettagli del loro divorzio.

L’indiscrezione su Ilary Blasi: “E’ pronta”

Sul settimanale Oggi si legge:

“Ilary Blasi ha trascorso un’estate felice con i figli e poi con il fidanzato Bastian. È in arrivo il secondo film biografico Unica. Serena ma decisa è pronta ad affrontare la battaglia giudiziaria contro l’ex Totti”.

A distanza di due anni dall’inizio della causa di divorzio, la conduttrice e l’ex calciatore sono alle battute finali, ma non per questo meno importanti. Sembra, infatti, che nella prossima udienza discuteranno anche del famoso assegno di mantenimento.

Ilary Blasi Vs Francesco Totti: l’assegno di mantenimento è cruciale

Secondo le indiscrezioni, al centro della battaglia legale tra Ilary Blasi e Francesco Totti ci sarebbe l’assegno di mantenimento. Il clima tra gli ex coniugi è piuttosto teso perché la conduttrice pretenderebbe un bel mucchio di soldi dall’ex marito. Per avere qualche informazione in più non possiamo fare altro che attendere metà settembre, quando gli ex coniugi si ritroveranno nelle aule della prima sezione civile del Tribunale di Roma.