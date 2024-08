La battaglia legale per la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti prosegue anche durante l’estate. Pare siano stati convocati i testimoni che dovrebbero parlare dei presunti tradimenti.

Separazione Ilary Blasi e Francesco Totti: le accuse di tradimento

La battaglia legale tra Ilary Blasi e Francesco Totti prosegue. Entro la fine di settembre la causa di separazione tornerà in tribunale, davanti alla giudice Simona Rossi, e ai magistrati, che ascolteranno i testimoni dei due ex coniugi, come riportato da Oggi.

Le motivazioni che avrebbero portato alla rottura sono al centro dell’attenzione dentro e fuori dal tribunale. L’ex calciatore continua a ribadire che sarebbe stata la conduttrice a tradire per prima, per questo ha deciso di chiamare in causa il personal trainer Cristiano Iovino, primo nome sulla lista dei testimoni. Con lui Ilary Blasi avrebbe preso il famoso caffè di cui si è parlato nella docu-intervista di Netflix.

Separazione Ilary Blasi e Francesco Totti: i testimoni sul tradimento

Ilary Blasi non è d’accordo con la versione del suo ex marito e ha ribadito che in realtà sarebbe stata la relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi a portare alla rottura. La nuova compagna dell’ex calciatore è la testimone chiamata da Ilary Blasi in tribunale. Oltre a Noemi Bocchi e Cristiano Iovino, sono attesi come testimoni anche Alessia Solidani, hair stylist amica della Blasi, Graziela Lopedota, storica manager della showgirl, le sorelle Silvia e Melory Blasi, Alex Nuccetelli, grande amico di Francesco Totti, e un manager Mediaset di cui al momento non si conosce ancora il nome.