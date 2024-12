Questa docu-serie segue Ilary Blasi nel suo percorso di rinascita dopo il divorzio, tra crescita personale, nuove opportunità professionali e un nuovo amore con il fidanzato Bastian Muller. Il docu-reality, intitolato semplicemente Ilary, debutterà il 9 gennaio 2025 su Netflix.

Ilary Blasi e il fidanzato Bastian nel docu-reality

La curiosità dei telespettatori è già alle stelle, soprattutto per scoprire se la presentatrice farà riferimento all’ex marito o se ci saranno eventuali frecciatine. Ciò che è certo è che, nella serie tv con 5 episodi, non mancheranno i momenti d’amore con il nuovo fidanzato 37enne Bastian Muller, con cui a novembre scorso ha celebrato i due anni d’amore a New York.

Le prime immagini condivise mostrano baci, abbracci e una passione travolgente tra Ilary Blasi e il suo fidanzato Bastian. Inoltre, in merito al suo rapporto, aggiunge:

“Mi ero appena separata, una signora in mezzo alla strada mi legge la mano…E mi dice: ‘Incontrerai una persona’”. È accaduto. “Io gliel’ho detto: ‘scappa’”, afferma la Blasi nel trailer.

Il nuovo docu-reality di Ilary Blasi

Il cast del programma è guidato dal direttore Tommaso Deboni e include Peppi Nocera, Romina Ronchi, Ennio Meloni e Jacopo Ghirardelli. La produzione è stata affidata a Banijay Italia e Ilary svelerà il dietro le quinte dell’esistenza della conduttrice.

Nel nuovo prodotto televisivo, appariranno anche le sorelle di Ilary Blasi, Silvia e Melory, i suoi genitori, la nonna Marcella, i colleghi Michelle Hunziker e Nicola Savino, e l’idolo televisivo della Blasi, Federica Sciarelli, conduttrice di Chi l’ha visto.