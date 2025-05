Dopo Cristian, due anni fa, tocca a Chanel diventare maggiorenne. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti compie proprio oggi, 13 maggio, 18 anni. Ecco gli auguri dei suoi genitori.

Chanel Totti compie 18 anni: la sorpresa di papa Francesco

Vedere il proprio figlio/a diventare maggiorenne è senza dubbio un’emozione unica per ogni genitore.

Oggi tocca a Francesco Totti e Ilary Blasi vedere la propria secondogenita compiere 18 anni. Allo scoccare della mezzanotte l’ex capitano della Roma ha voluto fare una sorpresa alla figlia, portandole una torta con tanto di candeline e lunghissimo abbraccio tra i due. Il tutto è stato ripreso in un video diventato subito virale. E mamma Ilary?

Chanel Totti compie 18 anni: gli auguri speciali di mamma Ilary

Come visto, Francesco Totti ha voluto fare una sorpresa per i 18 anni di sua figlia Chanel. Mamma Ilary Blasi ha voluto fare così gli auguri social alla figlia, in attesa del super party: “tanti auguri amore mio oggi compi 18 anni ed è incredibile come il tempo sia volato... Ti amo tanto“. Ci uniamo anche noi agli auguri per Chanel!