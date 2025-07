Ennesimo capitolo del divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Tra le tante questioni c’era quella dei famosi Rolex, a chi andranno? Ecco la decisione del giudice.

Divorzio Francesco Totti e Ilary Blasi: le tappe della separazione

Era l’11 luglio del 2022 quando, inaspettatamente, arrivò la notizia della fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti dopo ben 17 anni di amore.

Da quel momento è iniziata la battaglia legale, che continua ancora oggi. Al momento la villa all’Eur è stata assegnata alla conduttrice, con l’ex capitano della Roma che deve versare un assegno mensile di 12.500 euro per il mantenimento dei figli. Al centro della battaglia legale c’erano anche i famosi 4 Rolex, oggi è arrivata la decisione del giudice. A chi andranno?

Divorzio tra Totti e Ilary Blasi, i rolex saranno condivisi

Oggi è arrivata la decisione relativa ai 4 Rolex contesi tra gli ex coniugi Ilary Blasi e Francesco Totti, ovvero sarà una sorta di “affido condiviso”, nel senso che i quattro orologi verranno usati a turno, come tra l’altro era stato richiesto dalla conduttrice, mentre l’ex calciatore ne voleva l’uso esclusivo. Adesso quindi le parti dovranno trovare un accordo per l’utilizzo condiviso dei Rolex, entrambe le parti possono però impugnare il provvedimento.