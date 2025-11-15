Tra affetti familiari e luoghi iconici di Roma: il nuovo traguardo di Francesco Totti e Noemi Bocchi.

Francesco Totti e Noemi Bocchi restano al centro dell’attenzione, tra glamour, vita familiare e i luoghi simbolo della loro storia nella Capitale. Ecco cosa sta per succedere nella loro vita.

La storia di Noemi Bocchi e Francesco Totti

La storia di Francesco Totti e Noemi Bocchi ha attirato l’attenzione fin dai primi passi della loro relazione.

Iniziata dopo la fine del matrimonio dell’ex capitano della Roma con Ilary Blasi, la loro unione ha subito mostrato un equilibrio tra vita privata e momenti pubblici.

Totti, da sempre legato alla sua città e ai suoi affetti, ha trovato in Noemi un punto di riferimento stabile, mentre lei ha saputo inserirsi delicatamente nella complessa dinamica familiare, essendo già madre di due figli. Negli anni, la coppia ha costruito un legame fatto di quotidianità condivisa e progetti comuni, diventando uno dei volti più osservati e chiacchierati del panorama romano.

Noemi Bocchi e Francesco Totti, pronti al grande passo: svolta nella loro vita di coppia

Dopo tre anni passati nell’attico in zona Vigna Clara, come riportato da Il Corriere dello Sport, Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno deciso di cambiare casa. La coppia sarebbe attualmente impegnata nel trasloco, che li porterà a pochi chilometri di distanza, restando nella zona nord di Roma. Nessun ritorno a Roma Sud, dove risiede l’ex moglie Ilary Blasi con i figli. La scelta della nuova abitazione sembrerebbe dettata dal desiderio di restare vicino a luoghi cari al campione giallorosso, con l’obiettivo di coniugare privacy, lusso e comodità.

La nuova dimora, secondo quanto anticipato dalla testata, si troverebbe in un elegante complesso residenziale ai Colli della Farnesina, zona storicamente frequentata da personaggi noti come José Mourinho, Paolo Bonolis, Renato Zero, Barbara D’Urso, Fiorella Mannoia, Asia Argento e persino Ridley Scott. La prossimità allo Stadio Olimpico, teatro dei trionfi di Totti, rende l’area particolarmente simbolica per l’ex capitano della Roma.

Il trasloco rappresenta dunque un passo verso una sistemazione altrettanto prestigiosa della precedente, con ampi spazi e comfort pensati anche per accogliere la famiglia allargata della coppia.