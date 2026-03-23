Gwyneth Paltrow mette all'asta archivi personali e capi d'abbigliamento con Julien's Auctions

Gwyneth Paltrow ha deciso di cedere parte del suo archivio e del guardaroba: due vendite curate da Julien's Auctions che offrono pezzi iconici, ricordi privati e capi di moda

Gwyneth Paltrow ha scelto di trasformare in un’azione pubblica la selezione degli oggetti che hanno accompagnato la sua vita sotto i riflettori. Dietro l’operazione non c’è solo il gesto pratico di fare ordine, ma una precisa visione estetica: restituire agli oggetti una seconda vita e permettere a chi partecipa dell’asta di entrare in possesso di frammenti della sua storia personale.

La vendita si articola su più appuntamenti curati da Julien’s Auctions: un grande lotto composto da 501 pezzi con appuntamento a Los Angeles il 24 e 25 marzo, e una selezione concentrata sull’armadio — circa 250 capi e accessori — che sarà proposta online e culminerà a fine maggio al Peninsula di Beverly Hills. Le offerte sono già aperte e il catalogo rivela sia oggetti di uso quotidiano sia pezzi dal forte valore simbolico.

Che cosa contiene la collezione

Il materiale offerto spazia dagli arredi e oggetti di design agli abiti firmati, passando per fotografie editoriali e scatti privati. Tra i lotti più evocativi emergono i premi ricevuti in carriera, opere d’arte contemporanea e uno schizzo dell’abito rosa di Ralph Lauren indossato agli Oscar del 1999, elemento che richiama un momento iconico della sua immagine pubblica. Accanto a questi pezzi prestigiosi appaiono capi quotidiani — maglioni oversize, borse color cammello — che descrivono il gusto personale abituale della star.

Fotografie, ricordi e sorprese

La sezione fotografica assume un ruolo centrale: ci sono editoriali patinati, campagne pubblicitarie e ritratti d’autore, ma anche istantanee familiari e immagini intime che rivelano relazioni e momenti privati, tra cui uno scatto legato a Chris Martin. Non manca qualche sorpresa meno attesa, come il disco di platino relativo all’album Duets, che aggiunge una nota inaspettata alla biografia pubblica di Paltrow.

Perché vendere e quale filosofia guida la scelta

La decisione di mettere all’asta questi oggetti nasce da motivazioni pratiche e da una volontà filosofica: dopo un trasloco Paltrow ha deciso di non accumulare più materiali in depositi esterni, soprattutto dopo che in passato un incendio ha distrutto parte del suo magazzino. Come spiega il cofondatore di Julien’s, Martin Nolan, l’attrice crede che “quando entra qualcosa di nuovo, qualcos’altro debba essere lasciato andare”. Questa idea si trasforma in un atto consapevole di passaggio e rinnovamento, dove il valore emotivo convive con l’utilità.

Tipologie e stime economiche

Secondo le valutazioni preliminari la collezione complessiva potrebbe attestarsi tra i 300.000 e i 500.000 dollari. I singoli lotti variano: si trovano occhiali quotati poche centinaia di dollari, gioielli d’oro sottili, la gonna in denim Junya Watanabe per Comme des Garçon del 2004, e un ciondolo di Jennifer Meyer con la scritta “mom”. L’offerta è pensata per acquirenti diversi, da chi cerca un pezzo di design a chi desidera un ricordo di costume o di moda.

Il significato culturale dell’operazione

L’asta non è soltanto un evento commerciale: mette a fuoco il rapporto tra celebrità e oggetti, mostrando come gli elementi materiali contribuiscano a costruire un’immagine pubblica. Per Paltrow — attrice premio Oscar per Shakespeare in Love, imprenditrice del lifestyle attraverso Goop e recentemente tornata sul grande schermo con Marty Supreme — cedere parte del proprio archivio equivale a ridefinire la narrazione della sua carriera e a offrire al pubblico la possibilità di possedere un pezzo della sua storia. L’azione richiama inoltre riflessioni più ampie sul valore del possesso e sulla bellezza degli oggetti già vissuti, un concetto che Paltrow stessa ha evocato parlando di una bellezza discreta che gli oggetti accumulano nel tempo.

Per partecipare alle vendite è possibile consultare il catalogo di Julien’s Auctions: le sessioni prevedono sia l’accesso in presenza sia la possibilità di fare offerte online, consentendo così a collezionisti e fan di tutto il mondo di prendere parte alla storia di questi oggetti. Che si tratti di un schizzo d’abito destinato alla sala espositiva o di un semplice maglione passato per il red carpet della vita quotidiana, ogni lotto porta con sé una narrazione pronta a ricominciare.