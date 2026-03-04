Gloria il ritorno: come finisce la vicenda di Gloria Grandi con Sabrina Ferilli

Gloria Grandi conclude la sua vicenda televisiva con il tv movie Gloria – Il ritorno, trasmesso martedì 3 marzo 2026 su Rai 1 e disponibile su RaiPlay. Il film sposta l’attenzione dai riflettori alla vita privata della protagonista, rappresentando una fase di confronto con il passato, con la famiglia e con le conseguenze delle sue azioni.

Il progetto è prodotto da Eagle Pictures in collaborazione con Rai Fiction ed è diretto da Giulio Manfredonia. Si tratta di una commedia dai toni di riappacificazione: la diva in declino affronta una vicenda giudiziaria e la necessità di ritrovare se stessa lontano dalla ribalta.

Ascolti e confronto con la serie

La prima serata dedicata al film ha registrato 2.691.000 telespettatori, pari al 16,9% di share. Il dato segue la programmazione del tv movie citata nel paragrafo precedente e si inserisce nel confronto con la versione seriale.

L’ultima puntata della serie, trasmessa nel febbraio 2026, era stata seguita da circa 3,1 milioni di spettatori con il 17,4% di share. Quel risultato aveva consentito al telefilm di prevalere nella serata contro programmi come “Ciao Darwin Rewind” e “Dalla Strada al Palco”.

Sul fronte della concorrenza, la partita di Coppa Italia Como-Inter su Canale 5 ha ottenuto 3.737.000 spettatori e il 19,2% di share. La partita ha quindi sovraperformato sia il film sia la puntata seriale, in termini assoluti e percentuali.

Nel complesso, il tv movie ha registrato ascolti inferiori rispetto alla serie e alla gara sportiva concorrente, confermando una dinamica di audience che premia eventi sportivi nella stessa fascia oraria.

Dati della prima stagione

La prima stagione ha registrato ascolti variabili nei tre appuntamenti trasmessi a febbraio 2026. I dati evidenziano fluttuazioni tra le singole serate e tra gli episodi della stessa puntata.

Il 19 febbraio 2026 la prima serata ha ottenuto in media 4.039.000 spettatori con il share al 22,7%. Nell’occasione l’episodio “Momenti” ha raggiunto 4.510.000 spettatori (22,5%), mentre “Il piano” ha totalizzato 3.507.000 spettatori (22,9%).

Il 26 febbraio 2026 la media è scesa a 3.095.000 telespettatori (17,2%). Gli episodi “Segreti e Bugie” e “Rivelazioni” hanno ottenuto rispettivamente 3.493.000 spettatori (17,4%) e 2.707.000 spettatori (16,8%).

Il 27 febbraio 2026 la terza serata ha totalizzato una media di 3.199.000 spettatori (17,4%). Gli episodi “Promesse non mantenute” e “Addio Miei Cari” si sono attestati intorno a 3.154.000 (16,5%) e 3.045.000 spettatori (18,6%).

I risultati confermano la dinamica di audience già osservata: gli eventi sportivi nella stessa fascia oraria influenzano i valori di ascolto.

Trama del film: dal carcere al ritorno alle origini

Dopo la riflessione sugli ascolti, la narrazione si concentra sulla protagonista. Gloria, che aveva simulato una malattia per restare sotto i riflettori, è finita in custodia cautelare. Costretta a fare i conti con le conseguenze delle proprie scelte, affronta nuove sfide che la allontanano dall’immagine costruita e la avvicinano alle sue radici popolari, in particolare al quartiere del Tufello.

Il percorso di recupero

Al termine della custodia, Gloria intraprende un percorso imposto dalla magistratura. È sottoposta a sedute di psicoterapia indicate dalla Corte e a servizi socialmente utili nel suo quartiere d’origine. Parallelamente, si profila la minaccia di una biografia non autorizzata scritta da una persona a lei vicina. Il libro rischia di rivelare dettagli intimi e umilianti della sua infanzia, con possibili ripercussioni sulla sua immagine pubblica e sul nodo giudiziario che la coinvolge.

Personaggi, cast e tono del film

Dopo gli sviluppi giudiziari e mediatici che hanno coinvolto la protagonista, il tv movie si concentra sui rapporti umani e sulle dinamiche del gruppo. Accanto a Sabrina Ferilli il cast comprende Sergio Assisi (Alex), Emanuela Grimalda (Iole), Luca Angeletti (Sergio) e Claudia Gerini (La Bella del Tufello). Completano il cast Pino Strabioli (Dottor Rummo), David Sebasti (Filippo), Martina Lampugnani (Emma) e Francesco Arca in un ruolo di supporto. La sceneggiatura è firmata da Roberto Proia, Cristiana Farina, Fausto Brizzi e Laura Muscardin.

La visione del regista e l’approccio tematico

Il regista Giulio Manfredonia definisce l’opera una favola moderna che indaga identità e responsabilità personale. Rispetto alla serie, che privilegiava una lettura critica e sociale, il tv movie accentua l’intimità e il percorso interiore della protagonista. Il tono rimane prevalentemente di commedia, con un finale orientato alla riconciliazione e al recupero di un nuovo equilibrio personale. Il film si presenta

La riflessione di Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli ha definito il ruolo «forse uno dei personaggi più moderni che abbia interpretato». Ha spiegato che il personaggio racchiude nevrosi quotidiane, contraddizioni e il conflitto tra ruolo pubblico e vita privata. L’attrice ha aggiunto che, dopo una lunga carriera, seleziona con maggiore attenzione i progetti da interpretare.

Che cosa rimane di Gloria

Il film chiude la vicenda trasformando notorietà e cadute in un racconto di riscoperta e riconciliazione. La protagonista non è chiamata solo a tornare sulla scena, ma a fare pace con il passato e a ricostruire i legami familiari. In questo senso, Gloria – Il ritorno muta il registro narrativo: da satira del mondo dei media a narrazione di crescita personale. L’epilogo pone l’accento sui cambiamenti interiori della protagonista e sui possibili riflessi dell’attenzione pubblica sui processi mediatici.