Il Ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, invita la Cei ha valutare l’ipotesi di pagare con il POS le offerte per la chiesa.

E se si potessero fare le offerte in chiesa anche tramite POS? E’ quello che si auspica il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, il quale infatti caldeggia l’ipotesi di poter fare offerte in parrocchia tramite pagamenti digitali, visto che all’estero già lo si fa.

Ma ecco le sue parole durante un evento Nexi sui servizi al terzo settore.

Offerte in Chiesa tramite POS: la proposta di Giorgetti

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, è intervenuto durante un evento Nexi sui servizi al terzo settore, caldeggiando la possibilità di fare offerte in chiesa tramite POS: “all’estero normalmente uno lo può fare, invece in Italia questo non è molto d’uso. Mi hanno spiegato che la Parrocchia deve essere iscritta al terzo settore, quindi questo è un segnale che mandiamo alla Cei, visto che ogni tanto ci tirano dei pizzicotti, di intensificare questo tipo di presenza.” Infine il Ministro Giorgetti, mandando un saluto al Cardinale Matteo Maria Zuppi, ha aggiunto: “speriamo che il progetto abbia successo anche nelle parrocchie.”