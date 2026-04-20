Cambio al vertice di Apple: John Ternus nominato CEO, Cook diventa presidente esecutivo

L’annuncio che ha sorpreso analisti e investitori conferma una svolta nella leadership di Apple: dopo 15 anni al timone, Tim Cook lascerà l’incarico di CEO e assumerà la carica di presidente esecutivo, mentre John Ternus, dirigente interno con un lungo passato nell’azienda, prenderà il posto operativo a partire dal 1 settembre. Durante il periodo di transizione Cook resterà attivo per assicurare una consegna ordinata del ruolo, oltre a mantenere relazioni istituzionali e rapporti con i policy maker internazionali.

John Ternus arriva alla guida dopo anni dedicati all’ingegneria dei prodotti fisici: come senior vice president dell’Ingegneria Hardware ha sovrinteso a progetti che spaziano dall’iPhone al Mac, inclusa la transizione ai chip proprietari di Cupertino. La nomina, ufficiale dal 1 settembre, prevede anche il suo ingresso nel consiglio di amministrazione, segnando una continuità interna nella governance dell’azienda.

Il cambiamento alla guida

L’uscita di scena di Tim Cook dalla posizione operativa chiude un capitolo iniziato nel 2011 quando succedette a Steve Jobs. Sia la comunicazione ufficiale che le dichiarazioni pubbliche sottolineano un passaggio programmato: Cook continuerà a lavorare a stretto contatto con John Ternus fino al trasferimento formale delle responsabilità il 1 settembre.

La mossa è stata annunciata dopo la chiusura delle contrattazioni di borsa, provocando reazioni immediate sui mercati e molte domande sul ritmo e la direzione futura dei prodotti e dei servizi Apple.

Chi è John Ternus

John Ternus è un veterano di Apple: entrato nel 2001, promosso vicepresidente della divisione hardware nel 2013 e membro del team esecutivo dal 2026, ha dedicato la carriera alla progettazione e all’implementazione di prodotti fisici e alle catene di fornitura. A lui viene attribuito il merito di aver guidato passaggi tecnici fondamentali, come il passaggio ai chip progettati da Cupertino per i Mac. Secondo gli annunci, a supervisionare la divisione hardware e lo sviluppo dei semiconduttori sarà nominato Johny Srouji, consolidando così il focus sui chip interni.

Il ruolo di Tim Cook

Nel dichiarare che essere CEO di Apple è stato «il più grande privilegio della mia vita», Tim Cook ha ribadito il proprio impegno per una transizione ordinata. Sotto la sua guida la capitalizzazione di mercato è passata da circa 350 a quasi 4.000 miliardi di dollari e i ricavi sono quadruplicati; l’azienda ha inoltre ampliato il proprio ecosistema puntando su servizi e dispositivi indossabili come l’Apple Watch, gli AirPod e i visori VisioPro. Nel nuovo ruolo di presidente esecutivo Cook seguirà alcuni ambiti strategici e le relazioni istituzionali, lasciando la gestione operativa del giorno per giorno a Ternus.

Le sfide immediate per il nuovo CEO

Tra le priorità che John Ternus erediterà vi è il tema dell’intelligenza artificiale, un’area in cui osservatori ritengono che Apple sia attualmente in ritardo rispetto ad alcuni concorrenti che stanno investendo massicciamente. Allo stesso tempo, la necessità di mantenere l’eccellenza nella progettazione hardware, gestire una complessa rete di fornitori e sostenere l’innovazione dei chip interni resta centrale. Ternus dovrà equilibrare la continuità richiesta dagli investitori con la capacità di prendere decisioni coraggiose per non perdere terreno tecnologico.

Cosa cambia per Apple e per il mercato

La scelta di un successore interno indica una strategia di stabilità e continuità: John Ternus conosce a fondo processi, fornitori e cultura aziendale, elementi che dovrebbero limitare shock organizzativi. L’ingresso di Ternus nel consiglio e la nomina di Johny Srouji a capo hardware segnalano inoltre una concentrazione sulle competenze tecniche chiave, in particolare lo sviluppo dei semiconduttori. Per gli investitori e per l’industria, la transizione rappresenta sia un banco di prova sulla capacità di innovare sia un’opportunità per valutare come Apple affronterà la sfida dell’IA e il prossimo ciclo di prodotti.