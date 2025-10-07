Tradooko vince la Startup Competition di Accessibility For Future 2025. TEC4I FVG premia le migliori startup digitali per l’inclusione

Udine, 29 settembre 2025 – Si è conclusa con la premiazione delle migliori idee imprenditoriali la Startup Competition di Accessibility For Future 2025, la manifestazione internazionale dedicata a innovazione, inclusione e accessibilità.

La competizione, co-organizzata da Willeasy srl, Unicorn Trainers Club e TEC4I FVG, ha coinvolto startup provenienti da tutta Europa, impegnate nei settori del turismo accessibile, progettazione universale, sport e mobilità, Smart City e tecnologie inclusive.

A conquistare il primo premio è stata Tradooko, la startup fondata da Niccolò Raffaelli, che ha sviluppato una prima piattaforma per superare le barriere comunicative tra persone sorde, udenti, cittadini stranieri e operatori pubblici e privati, attraverso una soluzione completa di device + software per la trascrizione e la traduzione di contenuti in tempo reale via app mobile e tablet dedicati.

La realtà innovativa si è inoltre aggiudicata il premio “Best digital startup – Italy”, messo in palio da TEC4I FVG.

Gli ulteriori riconoscimenti per le nuove imprese in gara miravano a valorizzare l’impatto sociale, la sostenibilità e il potenziale innovativo dei progetti.

Insieme a Tradooko, sono stati premiati anche:

Avventure Accessibili , secondo classificato, con le sue soluzioni di viaggio scalabili, pensate per il mercato del turismo inclusivo. e vincitore del Premio Speciale Partner, per la sua capacità di trasformare la disabilità in opportunità di lavoro e business;

, secondo classificato, con le sue soluzioni di viaggio scalabili, pensate per il mercato del turismo inclusivo. e vincitore del Premio Speciale Partner, per la sua capacità di trasformare la disabilità in opportunità di lavoro e business; In&Valid , terzo classificato e vincitore del premio “Best digital startup – Friuli Venezia Giulia”, per la piattaforma digitale che semplifica l’accesso a servizi e orientamento per persone con disabilità e caregiver, offrendo supporto personalizzato e strumenti innovativi per migliorare autonomia e inclusione.

, terzo classificato e vincitore del premio “Best digital startup – Friuli Venezia Giulia”, per la piattaforma digitale che semplifica l’accesso a servizi e orientamento per persone con disabilità e caregiver, offrendo supporto personalizzato e strumenti innovativi per migliorare autonomia e inclusione. Soluziona Group, vincitrice del Premio della Giuria, con il progetto FAMILIO 2.0 un sistema integrato di Smart Home e assistenza che supporta l’autonomia delle persone in condizioni di fragilità, combinando tecnologie assistive, architettura e servizi personalizzati per il benessere quotidiano.

Come sottolinea Filippo Bianco, Amministratore Delegato di TEC4I FVG e membro della giuria:

“Queste startup dimostrano che l’innovazione tecnologica può generare un impatto concreto e positivo, contribuendo a costruire una società più inclusiva e accessibile. Come TEC4I FVG, siamo orgogliosi di sostenere queste realtà offrendo percorsi personalizzati di accompagnamento e mentoring che possano accelerarne la crescita e l’impatto nel proprio mercato di riferimento.”

Aggiunge William Del Negro, CEO di Willeasy:

“Siamo felici di aver contribuito a creare uno spazio in cui l’innovazione si traduce in strumenti concreti per migliorare la vita delle persone. Le startup premiate sono un esempio brillante di come accessibilità e impresa possano crescere insieme.”

«Ci sentiamo profondamente grati e onorati per l’attenzione ricevuta da Tradooko – dichiara Niccolò Raffaelli –. Questo riconoscimento rappresenta per noi non solo un traguardo importante, ma anche una conferma del valore del percorso che stiamo costruendo. La nostra missione è chiara: favorire un progetto di integrazione linguistica capace di abbattere le barriere comunicative e rendere più semplice e inclusivo il dialogo tra persone, culture e abilità diverse in settori chiave come pubblica amministrazione, trasporti, sanità e istruzione».

Con questa iniziativa, TEC4I FVG conferma il proprio impegno nel promuovere una nuova generazione di imprese capaci di generare valore e impatto sociale attraverso l’innovazione.

