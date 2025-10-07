Home > Tech > Tradooko vince la Startup Competition di Accessibility For Future 2025. TEC4I...

Tradooko vince la Startup Competition di Accessibility For Future 2025. TEC4I FVG premia le migliori startup digitali per l’inclusione

Premiazione a Udine delle startup più innovative, tra tecnologia e inclusione

Udine, 29 settembre 2025 – Si è conclusa con la premiazione delle migliori idee imprenditoriali la Startup Competition di Accessibility For Future 2025, la manifestazione internazionale dedicata a innovazione, inclusione e accessibilità.

La competizione, co-organizzata da Willeasy srl, Unicorn Trainers Club e TEC4I FVG, ha coinvolto startup provenienti da tutta Europa, impegnate nei settori del turismo accessibile, progettazione universale, sport e mobilità, Smart City e tecnologie inclusive.

A conquistare il primo premio è stata Tradooko, la startup fondata da Niccolò Raffaelli, che ha sviluppato una prima piattaforma per superare le barriere comunicative tra persone sorde, udenti, cittadini stranieri e operatori pubblici e privati, attraverso una soluzione completa di device + software per la trascrizione e la traduzione di contenuti in tempo reale via app mobile e tablet dedicati.

La realtà innovativa si è inoltre aggiudicata il premio “Best digital startup – Italy”, messo in palio da TEC4I FVG.

Gli ulteriori riconoscimenti per le nuove imprese in gara miravano a valorizzare l’impatto sociale, la sostenibilità e il potenziale innovativo dei progetti.

Insieme a Tradooko, sono stati premiati anche:

  • Avventure Accessibili, secondo classificato, con le sue soluzioni di viaggio scalabili, pensate per il mercato del turismo inclusivo. e vincitore del Premio Speciale Partner, per la sua capacità di trasformare la disabilità in opportunità di lavoro e business;
  • In&Valid, terzo classificato e vincitore del premio “Best digital startup – Friuli Venezia Giulia”, per la piattaforma digitale che semplifica l’accesso a servizi e orientamento per persone con disabilità e caregiver, offrendo supporto personalizzato e strumenti innovativi per migliorare autonomia e inclusione.
  • Soluziona Group, vincitrice del Premio della Giuria, con il progetto FAMILIO 2.0 un sistema integrato di Smart Home e assistenza che supporta l’autonomia delle persone in condizioni di fragilità, combinando tecnologie assistive, architettura e servizi personalizzati per il benessere quotidiano.

Come sottolinea Filippo Bianco, Amministratore Delegato di TEC4I FVG e membro della giuria:

“Queste startup dimostrano che l’innovazione tecnologica può generare un impatto concreto e positivo, contribuendo a costruire una società più inclusiva e accessibile. Come TEC4I FVG, siamo orgogliosi di sostenere queste realtà offrendo percorsi personalizzati di accompagnamento e mentoring che possano accelerarne la crescita e l’impatto nel proprio mercato di riferimento.”

Aggiunge William Del Negro, CEO di Willeasy:
“Siamo felici di aver contribuito a creare uno spazio in cui l’innovazione si traduce in strumenti concreti per migliorare la vita delle persone. Le startup premiate sono un esempio brillante di come accessibilità e impresa possano crescere insieme.”

«Ci sentiamo profondamente grati e onorati per l’attenzione ricevuta da Tradooko – dichiara Niccolò Raffaelli –. Questo riconoscimento rappresenta per noi non solo un traguardo importante, ma anche una conferma del valore del percorso che stiamo costruendo. La nostra missione è chiara: favorire un progetto di integrazione linguistica capace di abbattere le barriere comunicative e rendere più semplice e inclusivo il dialogo tra persone, culture e abilità diverse in settori chiave come pubblica amministrazione, trasporti, sanità e istruzione».

Con questa iniziativa, TEC4I FVG conferma il proprio impegno nel promuovere una nuova generazione di imprese capaci di generare valore e impatto sociale attraverso l’innovazione.

