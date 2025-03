Questa mattina, lunedì 10 marzo, è scattato l’allarme bomba in due scuole di Milano, il liceo Besta e il liceo Natta, situati a Cimiano, in via Don Calabria. L’evacuazione è stata messa in atto in seguito a una minaccia arrivata tramite un messaggio sui social.

Paura a Milano, allarme bomba in due scuole

L’allarme bomba ha generato una forte paura tra studenti, genitori e insegnanti. L’incertezza e la tensione si sono percepite nell’aria, con tutti che speravano in un rapido e sicuro ritorno alla normalità.

“Faremo esplodere tutto alle 11. Questa volta non è uno scherzo“.

Un messaggio inquietante, inviato questa mattina, lunedì 10 marzo, a genitori e studenti di due scuole nel quartiere Cimiano, zona nord-est di Milano, ha scatenato l’allarme bomba. La minaccia contenuta nel testo ha portato all’immediata evacuazione delle scuole e all’intervento delle forze dell’ordine. Secondo le prime indiscrezioni, l’evacuazione dei due licei è avvenuta dopo le 9:30. Sul posto sono intervenuti i mezzi della polizia e gli artificieri.

Paura a Milano, allarme bomba in due scuole: evacuazione

Gli artificieri e le unità specializzate della questura di Milano sono intervenuti tempestivamente, disponendo l’evacuazione di entrambi i licei per salvaguardare la sicurezza di studenti e personale.

Dopo un’attenta ispezione, la situazione è stata considerata sotto controllo intorno alle 11:30 e gli studenti sono stati autorizzati a rientrare in aula. Le forze dell’ordine stanno ora investigando per identificare chi abbia lanciato la minaccia.