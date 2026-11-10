Kimi Antonelli, i programmi del campione del mondo: visita alla Mercedes, poi famiglia, amici e il Bologna

(Adnkronos) - Dopo aver conquistato il titolo mondiale di Formula 1 e aver riabbracciato la sua Bologna, per Kimi Antonelli è arrivato il momento di godersi qualche giorno lontano dal paddock. Il rientro in Italia, avvenuto nella serata di ieri all'aeroporto Marconi, ha rappresentato molto più di...

(Adnkronos) – Dopo aver conquistato il titolo mondiale di Formula 1 e aver riabbracciato la sua Bologna, per Kimi Antonelli è arrivato il momento di godersi qualche giorno lontano dal paddock. Il rientro in Italia, avvenuto nella serata di ieri all’aeroporto Marconi, ha rappresentato molto più di una semplice pausa tra un Gran Premio e l’altro.

Per il ventenne pilota Mercedes è stato soprattutto il ritorno a casa, tra gli affetti più cari, gli amici di sempre e quei sapori della cucina italiana che, come ha raccontato lui stesso, gli sono mancati durante i tanti mesi trascorsi in giro per il mondo.

La prima tappa, però, è già in programma. Oggi è atteso in Inghilterra, nella sede Mercedes di Brackley, per incontrare il gruppo di lavoro che lo ha accompagnato nella straordinaria conquista del Mondiale.

Una visita breve, ma dal significato particolare: oltre al titolo piloti, la squadra tedesca festeggerà anche la conquista del Mondiale Costruttori, arrivata nello scorso fine settimana a San Paolo, un risultato che il giovane bolognese ha voluto sottolineare con riconoscenza nei confronti di tutte le persone che lavorano dietro le quinte.

“Il gruppo è incredibile, ragazze e ragazzi che danno il massimo per dare a noi piloti l’auto migliore possibile. Mi hanno aiutato a realizzare questo sogno”, ha raccontato al suo arrivo.

Concluso l’impegno inglese, il programma prevede il ritorno nella sua terra e qualche giorno da dedicare alla famiglia e agli amici. È proprio questo, del resto, ciò di cui Kimi ha dichiarato di avere più bisogno dopo una stagione intensissima. La prima sera era già programmata: famiglia riunita e un bel piatto di tagliatelle, uno dei simboli della cucina emiliana che il pilota aveva atteso a lungo. Tra gli appuntamenti già annunciati c’è anche una tappa a San Marino, prevista per giovedì prossimo, dove Antonelli andrà a salutare gli amici.

Un’occasione per ritrovare le persone che hanno seguito da vicino il suo percorso e che hanno condiviso, anche a distanza, l’emozione della conquista mondiale. Il desiderio è quello di vivere questi giorni con la maggiore tranquillità possibile, senza particolari obblighi e con la possibilità di staccare la ‘spina’ dalla Formula 1. Anche perché il calendario non concede una vera e propria vacanza: tra poco più di una settimana sarà nuovamente il momento di indossare casco e tuta per disputare il Gp di Las Vegas.

Tra i desideri da realizzare nell’immediato futuro c’è anche quello di tornare a vivere da vicino lo sport della sua città. Il neo campione del mondo ha confermato la volontà di accettare l’invito del Bologna e di tornare al Dall’Ara per assistere a una partita dei rossoblù. Lo stesso vale per la Virtus Bologna, squadra per la quale non ha mai nascosto la propria passione.

Per vedere concretizzarsi questi appuntamenti bisognerà però attendere ancora. Questa settimana il campionato riposa poi Antonelli sarà infatti impegnato nella parte conclusiva del Mondiale di Formula 1, con le trasferte in sequenza. La possibilità di rivedere il campione del mondo sugli spalti del Dall’Ara o alla Unipol Arena potrebbe quindi concretizzarsi nella seconda parte di dicembre, quando il pilota avrà più tempo per godersi qualche giorno di vacanza e di dedicarsi alle sue passioni.

Il Mondiale di Formula 1 non è ancora finito, restano tre appuntamenti da disputare prima della conclusione della stagione. Il prossimo sarà il Gran Premio di Las Vegas, in programma nel fine settimana del 19-21 novembre. Si tratta del ventunesimo round del calendario 2026, il terz’ultimo appuntamento del campionato. Il programma americano entrerà nel vivo con le prove e le qualifiche, per arrivare alla gara in programma sabato sera 21 novembre, quando le monoposto torneranno a sfrecciare sullo spettacolare circuito cittadino ricavato lungo la Strip.

Per Antonelli sarà un’altra occasione per provare a lasciare il segno. Il titolo mondiale è già stato conquistato, ma la motivazione non manca. Lo stesso pilota, parlando con i giornalisti al suo arrivo in Italia, ha chiarito di voler continuare a lottare per vincere: l’obiettivo dichiarato è raggiungere la decima vittoria stagionale, prima di iniziare a pensare al 2027. Dopo Las Vegas ci saranno infatti il Gran Premio del Qatar, dal 27 al 29 novembre, e quello conclusivo di Abu Dhabi, dal 4 al 6 dicembre. Tre gare che completeranno una stagione destinata a rimanere nella storia della Formula 1 italiana.

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