Un grave incidente stradale ha colpito Vigevano nella serata di domenica 9 novembre, coinvolgendo una Ferrari guidata dal giovane cestista Matteo Bettanti. L’impatto, avvenuto in corso Genova, ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi.

Tragico incidente per Matteo Bettanti: il sostegno della Nuova Pallacanestro Vigevano

“La famiglia della Nuova Pallacanestro Vigevano 1955 fa il tifo per Matteo Bettanti, rimasto ferito in un importante incidente stradale occorsogli insieme a un’altra persona nella serata di domenica 9 novembre. Il ventunenne vigevanese era rientrato in Italia nel 2023/24, proveniente da una esperienza al college presso la Montverde Academy negli Stati Uniti, aggregato alla ELAchem Vigevano con la quale ha disputato l’intero campionato di serie A2. Ha perduto quasi tutta la scorsa stagione a causa di un infortunio e in queste settimane era in contatto con diverse squadre per tornare a giocare. Matteo è ricoverato in codice rosso in terapia intensiva all’ospedale di Niguarda, sta rispondendo alle cure ed è continuamente monitorato dai medici del reparto. Forza Matteo, non mollare!”.

Oltre al sostegno della famiglia sportiva, numerosi tifosi e compagni di squadra hanno espresso la loro vicinanza al giovane cestista attraverso i social network, condividendo messaggi di incoraggiamento e preghiere.

Vigevano, tragico incidente in Ferrari per Matteo Bettanti: è in gravissime condizioni

Intorno alle 19:30 di ieri sera, Vigevano (Pavia) è stata teatro di un gravissimo incidente stradale. Una Ferrari guidata da Matteo Bettanti, 21enne giocatore di basket ed ex della Elachem Vigevano in Serie B, ha perso il controllo finendo contro un muro in corso Genova. L’impatto è stato così violento da rendere necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per liberare i due occupanti dalle lamiere.

Come riportato da La7, Bettanti è stato trasportato in elisoccorso in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, dove si trova ricoverato in terapia intensiva. Con lui viaggiava Alberto Righini, 52 anni, imprenditore edile ed ex presidente di Ance Pavia, coinvolto nel 2024 in un’inchiesta per corruzione a Vigevano. Righini è stato condotto in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia: le sue condizioni sarebbero serie, ma meno critiche rispetto a quelle del giovane cestista.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.