Un attimo può cambiare tutto. L’autostrada, spesso luogo di traffico e routine, ieri si è trasformata in teatro di una tragedia che ha spezzato due vite. Una donna di 36 anni era prossima al parto quando un incidente sull’A22 del Brennero le ha stroncato la vita insieme al bambino che portava in grembo.

Una perdita improvvisa che ha sconvolto familiari, amici e la comunità, ricordando quanto fragile e preziosa sia ogni esistenza.

Tragico incidente sull’A22: muore donna incinta al nono mese

Una drammatica vicenda ha scosso ieri, venerdì 7 novembre, l’autostrada A22 del Brennero: la 36enne avrebbe dovuto partorire a breve, ma un incidente stradale le ha stroncato la vita insieme al bambino che portava in grembo. Lo schianto è avvenuto intorno a mezzogiorno nel tratto tra Mantova Nord e Nogarole Rocca.

Per cause ancora da accertare, l’auto della donna, un mini SUV Audi, ha tamponato un camion cisterna che la precedeva, finendo incastrata sotto il pesante mezzo. Nonostante l’intervento immediato del personale del 118, la donna e il suo bambino non ce l’hanno fatta.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia stradale di Verona, impegnata a ricostruire la dinamica dell’impatto.

Chi era Stefania Palmieri, 36enne vittima dell’incidente sull’A22

Originaria di Modena, Stefania viveva a Padova e lavorava a Dolo (Venezia) come direttrice delle risorse umane presso Autry International, azienda nel settore della moda e dell’abbigliamento. Laureata in Giurisprudenza all’Università Bocconi di Milano e con un master in Relazioni sindacali, aveva costruito una carriera brillante e una vita piena di affetti. Figlia di Beniamino Palmieri, noto chirurgo ed ex docente universitario, Stefania era molto legata alla famiglia e al compagno.

Il padre ha espresso il proprio dolore ricordando la gioia negli occhi della figlia per l’imminente nascita del bambino e la passione con cui conduceva la propria vita e il lavoro:

“Aveva la gioia negli occhi di chi aspetta un figlio, una vita che si stava realizzando pienamente con la maternità, il lavoro che amava, i tanti affetti. Un’altra vita, invece, che doveva nascere. Quella di suo figlio, mio nipote. Mancava solo una settimana, Stefania lo aspettava con grande gioia. Una tragedia che purtroppo fatico a realizzare, non ci sono davvero parole”, riporta la Gazzetta di Modena.

La comunità locale è rimasta profondamente colpita dalla notizia, e resta ancora da stabilire la data dei funerali.