Un pomeriggio che doveva essere come tanti si è trasformato in tragedia lungo la SP 115, la strada che collega Foggia a Troia. Un’auto, per cause ancora da chiarire, è uscita di strada e si è ribaltata, terminando la corsa contro un albero. L’incidente ha causato la morte di un giovane.

Incidente sulla SP 115: auto si ribalta e finisce contro un albero

Tragedia

questa mattina lungo la Provinciale 115, tra Foggia e Troia, dove intorno alle 14.30 un’automobile si è ribaltata terminando la corsa contro un albero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori sanitari del 118 con ambulanza e mezzo HEMS, oltre alle forze di polizia per i rilievi del caso. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, per il conducente non c’è stato nulla da fare. Le cause esatte dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Auto si ribalta e si schianta contro un albero: drammatico epilogo del tragico incidente

Come riportato dal Comune di Troia in un post Facebook, a perdere la vita è stato Vincenzo Coppolella, 23 anni, che viaggiava da solo a bordo della propria auto.

Originario della zona, era impegnato da circa un anno presso l’Istituto Poligrafico di Foggia. La notizia della sua morte ha profondamente scosso la comunità locale, che ne ricorda la dedizione e il carattere solare. Il sindaco di Troia ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia, definendo la scomparsa di Vincenzo “una perdita dolorosa per l’intera comunità”.