Solo nelle ultime ore è stata diffusa la notizia dell'incidente avvenuto alcuni giorni fa. La Farnesina ha fornito ulteriori dettagli

É una notizia drammatica quella che arriva dalla Groenlandia ma che riguarda un uomo di nazionalità italiana, morto in un grave incidente aereo. Il velivolo sul quale viaggiava è infatti precipitato nei pressi di Nuuk e l’italiano, unica persona a bordo, non è sopravvissuta. In merito a quanto accaduto è intervenuta la Farnesina che ha fornito una serie di aggiornamenti: l’ambasciata è in stretto contatto con i familiari dell’uomo per fornire loro tutte le informazioni necessarie.

Grave incidente aereo in Groenlandia, è morto un italiano. La ricostruzione dei fatti

Una prima ricostruzione dei fatti in merito all’incidente aereo che ha coinvolto un italiano è stata fornita dalle autorità locali che, nelle scorse ore, hanno annunciato di aver individuato il corpo della vittima. Lo schianto del velivolo, un aereo da turismo, è però avvenuto diversi giorni prima, il 25 ottobre ma solo in seguito alle ricerche per trovare la vittima è stata diffusa la notizia.

Secondo quanto emerso l’uomo, la cui identità non è stata ancora resa nota, stava volando con il suo aereo da turismo dal Canada e mentre sorvolava i cieli della Groenlandia qualcosa è andato storto. Occorreranno ulteriori indagini per stabilire cosa abbia provocato l’incidente.

Nel frattempo, dopo la comunicazione della Farnesina, è intervenuta anche l’ambasciata d’Italia a Copenaghen che, allertata dalle autorità locali, sta seguendo il caso di concerto con il Console onorario. I familiari della vittima sono stati informati e con loro è stato instaurato un canale di comunicazione diretto allo scopo di tenerli costantemente aggiornati.