Aereo cargo UPS si schianta durante il decollo a Louisville: il bilancio è drammatico

Un tragico incidente ha scosso martedì la città di Louisville, in Kentucky: un aereo cargo della UPS, diretto alle Hawaii, si è schiantato pochi istanti dopo il decollo dall’aeroporto internazionale Muhammad Ali. L’impatto ha provocato un violento incendio e una densa colonna di fumo visibile a distanza, lasciando un bilancio tragico di morti e feriti.

Aereo cargo UPS si schianta durante il decollo a Louisville: impatto sulle operazioni e indagini in corso

Louisville ospita il Worldport, il più grande hub globale di UPS, attraverso cui transitano milioni di pacchi ogni giorno. Lo schianto del volo UPS 2976 ha provocato interruzioni significative nelle operazioni logistiche e acceso preoccupazioni sulla sicurezza dei voli cargo intercontinentali.

La Federal Aviation Administration (FAA) e il National Transportation Safety Board (NTSB) hanno avviato un’indagine approfondita per determinare le cause dell’incidente, con particolare attenzione a un possibile guasto al motore durante la fase di decollo.

UPS ha espresso il proprio cordoglio per le vittime e ha confermato la piena collaborazione con le autorità per garantire la sicurezza dei dipendenti e delle comunità coinvolte.

Il velivolo, un McDonnell Douglas MD-11 con tre membri dell’equipaggio a bordo, ha perso quota immediatamente dopo il decollo, colpendo edifici vicini e innescando fiamme che hanno interessato anche due aziende limitrofe.

Inizialmente si parlava di tre vittime e undici feriti, ma con il passare delle ore il bilancio si è aggravato: i dati ufficiali aggiornati riportano ora sette morti e un numero ancora non precisato di persone ferite. Il governatore del Kentucky, Andy Beshear, ha avvertito che il numero delle vittime potrebbe aumentare.

Video amatoriali diffusi dai media mostrano il motore sinistro in fiamme mentre l’aereo tentava invano di decollare, prima di esplodere lontano dalla pista principale. Per ragioni di sicurezza, è stato disposto l’ordine di “shelter-in-place” nelle aree a nord dell’aeroporto, e tutte le operazioni di volo e di smistamento pacchi UPS sono state sospese temporaneamente.