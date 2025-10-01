Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi e i Vigili del Fuoco per spegnere l'incendio del velivolo.

Tragedia questa mattina in provincia di Latina, in zona Sabaudia dove, vicino al Parco Nazionale del Circeo, un aereo militare è precipitato. A bordo vi erano due persone.

Sabaudia, aereo militare precipita vicino al Parco Nazionale del Circeo

Grave incidente aereo questa mattina, intorno alle ore 10.30 nei pressi del Parco Nazionale del Circeo, a Sabaudia, in provincia di Latina.

Un aereo del 70esimo storno dell‘Aeronautica Militare è infatti precipitato, per cause ancora da accertare, in località Migliara 51. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi, la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco, per spegnere l’incendio del velivolo caduto. Ecco la nota dell’Aeronautica Militare: “nella mattinata di oggi, un velivolo T-260B del 70esimo stormo dell’Aeronautica Militare, è precipitato al suolo, per cause al momento non note, in un’aera nei pressi del Parco Nazionale del Circeo. Sul posto sono intervenute immediatamente le squadre di soccorso.”

Sul velivolo dell’Aeronautica Militare, precipitato questa mattina nei pressi del Parco Nazionale del Circeo, c’erano a bordo due militari. I due militari erano in volo nell’ambito di una missione addestrativa. Al momento, non sono è ancora chiara la dinamica dell’incidente.

Aereo militare precipita vicino al Parco Nazionale del Circeo: due morti

Due persone hanno perso la vita. Il velivolo dell’Aeronautica Militare, scomparso dai radar, è stato ritrovato grazie alle operazioni di ricerca condotte con il supporto di un elicottero dei Vigili del Fuoco e di uno dell’Aeronautica stessa. I soccorritori hanno trovato l’aereo in fiamme e, all’interno, i corpi senza vita di due militari. Il mezzo è precipitato durante una missione di addestramento nell’area tra la Migliara 49 e Cerasella, vicino a uno degli ingressi del Parco, in una zona boschiva al momento priva di persone.