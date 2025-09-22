Un volo Ryanair è stato teatro di momenti di vero terrore quando improvvise turbolenze hanno scosso l’aereo. L’impatto è stato così violento che due assistenti di volo sono rimasti gravemente feriti, costringendo il personale a gestire una situazione di emergenza ad alta quota.

Turbolenze sul volo Ryanair: attimi di terrore per 180 passeggeri

Momenti di forte tensione hanno caratterizzato un volo Ryanair partito da Vitoria, in Spagna, con destinazione Palma di Maiorca. Durante la fase di avvicinamento all’aeroporto di Son Sant Joan, il velivolo con a bordo 180 passeggeri è stato colpito da una violenta turbolenza legata a temporali e forti piogge.

L’improvvisa perturbazione ha trasformato il normale atterraggio in un’esperienza drammatica, generando panico tra i passeggeri e mettendo a rischio la sicurezza dell’equipaggio.

Turbolenze sul volo Ryanair: gravemente feriti due assistenti sull’aereo

Gli assistenti stavano eseguendo le procedure di sicurezza, verificando che schienali e tavolini fossero correttamente posizionati, quando la turbolenza ha avuto effetti devastanti. Uno degli steward è stato scaraventato contro il soffitto della cabina, mentre un collega è stato travolto dal carrello del catering che stava sistemando lungo il corridoio centrale. Dopo l’atterraggio, il personale sanitario è intervenuto immediatamente sulle ambulanze pronte in pista, soccorrendo i due membri dell’equipaggio le cui ferite sono state definite gravi.

Le autorità competenti hanno avviato indagini per ricostruire l’accaduto, mentre Ryanair ha confermato la propria collaborazione e espresso rammarico per l’episodio.