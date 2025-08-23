Gate chiuso, mamma e figlio provano una manovra disperata ma perdono comunque l'aereo che avrebbero dovuto prendere.

La vita in aeroporto è spesso frenetica e capita di arrivare in ritardo e di avere difficoltà a prendere il volo interessato, quando si presentano questi ostacoli è normale desistere se non sono controllabili, così ragionerebbero persone dotate di buon senso, altre invece farebbero letteralmente di tutto pur di salire sull’aereo prenotato, come quanto successo a Ciampino e che ricostruiamo di seguito.

Madre e figlio trovano il gate chiuso e tentano il tutto per tutto

Arrivano in ritardo all’aeroporto e si trovano davanti il gate chiuso. Un evento catastrofico ma che ha fatto aguzzare l’ingegno di una madre e del proprio figlio che hanno ben pensato di raggiungere a tutti i costi il loro volo con destinazione Cracovia.

I due infatti hanno forzato una porta d’emergenza e percorso un breve tratto a piedi, adeguatamente protetto, arrivando ai piedi del velivolo in partenza.

Tuttavia non hanno fatto i conti con le Forze dell’Ordine che gli hanno intercettati e chiesto spiegazioni rispetto a questo gesto inconsueto e molto pericoloso.

La polizia ha inibito loro di salire a bordo

La Polaria, ovvero le forze dell’ordine presenti nell’Aeroporto, hanno fermato madre e figlio e richiesto loro i documenti per essere identificati ed hanno poi contestato loro quanto fatto.

Nel frattempo il volo che avrebbero dovuto prendere, con destinazione Cracovia, è regolarmente partito senza ritardi.

Un caso del genere dimostra come sia fondamentale rispettare gli orari indicati sui biglietti così da evitare spiacevoli sorprese.