(Adnkronos) - I transfughi di 'Report' scelgono Rai1 e Fabio Fazio. La risposta a dove siano finiti gli spettatori che nella passata stagione seguivano 'Report' e che quest'anno, dopo l'uscita di scena di Sigfrido Ranucci e lunghe polemiche sulla sua sostituzione, non si sono ripresentati all'appu...

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I transfughi di ‘Report’ scelgono Rai1 e Fabio Fazio. La risposta a dove siano finiti gli spettatori che nella passata stagione seguivano ‘Report’ e che quest’anno, dopo l’uscita di scena di Sigfrido Ranucci e lunghe polemiche sulla sua sostituzione, non si sono ripresentati all’appuntamento con il programma di Rai3, arriva dall’elaborazione Adnkronos basata sui dati Auditel delle prime tre serate della nuova stagione, messi a confronto con le prime tre puntate dell’autunno 2025.

E racconta una storia piuttosto precisa: una parte consistente di quel pubblico ha scelto Rai1, soprattutto quando sulla rete ammiraglia sono arrivati appuntamenti di particolare richiamo, come la Nazionale, mentre un altro polo di attrazione è stato ‘Che tempo che fa’ di Fabio Fazio, sul Nove.

Il dato di partenza è significativo. Nelle prime tre puntate della stagione 2025, ‘Report’ aveva registrato un ascolto medio rispettivamente di 1 milione 712mila, 1 milione 628mila e 1 milione 331mila spettatori.

Nelle corrispondenti serate del 2026, l’ascolto medio delle quattro parti del programma (‘Report Play, Presentazione, ‘Report’ e ‘Report Plus’) è sceso a 1 milione 209mila nella prima puntata, 830mila nella seconda puntata e 864mila nella puntata di domenica scorsa, 22 novembre. Considerando insieme le tre puntate, si passa da 4 milioni 673mila a 2 milioni 903mila ascolti medi, con una flessione complessiva del 37,9%.

Ma il dato più interessante non è soltanto quello della perdita, quanto della distribuzione del pubblico nelle stesse serate.

L’8 novembre, in occasione del debutto della nuova stagione, solo il 27% degli spettatori della prima puntata del 2025 è tornato su Rai3: circa 460mila persone. Il 22%, pari a 372mila spettatori, ha seguito Rai1, dove andavano in onda ‘Affari Tuoi’ e la fiction ‘Libera – Il caso Elena Palma’. Un altro 17%, circa 286mila persone, ha scelto invece il Nove per ‘Che tempo che fa’. Una prima fotografia che mostra come, già nella serata del debutto, una quota consistente del pubblico storico di ‘Report’ si sia orientata verso altre proposte televisive. Il quadro cambia ancora più nettamente il 15 novembre, nella serata della partita Belgio-Italia di Nations League. È proprio in questa occasione che si registra il calo più marcato di ‘Report’: rispetto alla seconda puntata della stagione precedente, l’ascolto medio si dimezza, passando da 1 milione 628mila a 830mila spettatori, con una flessione del 49%. Del ‘vecchio’ pubblico di ‘Report’, quello che seguì la seconda puntata l’anno scorso, il 56%, oltre 910mila spettatori, si è concentrato su Rai1 per seguire la Nazionale, il 17% (circa 272mila persone) è rimasto su Rai3 con il nuovo ‘Report’, mentre il 13%, poco più di 213mila spettatori, ha scelto ‘Che tempo che fa’ sul Nove.

La terza serata, quella del 22 novembre, conferma la doppia attrazione. Rai1, con la fiction ‘La famiglia Panini’, ha intercettato il 49% del pubblico della terza puntata 2025 di ‘Report’: circa 650mila spettatori. Il Nove, con ‘Che tempo che fa’, ne ha raccolti quasi 358mila, pari al 27%. Su Rai3 è tornato il 29%, circa 391mila persone. In altre parole, anche in una serata senza un evento sportivo eccezionale, la rete ammiraglia e il programma di Fazio si sono divisi una parte importante della platea che un anno prima seguiva il programma di inchiesta di Rai3. Resta da capire quanto, tra i transfughi del vecchio ‘Report’, abbia inciso anche la protesta, annunciata sui social per settimane, dei fedelissimi di Ranucci o di chi comunque non ha apprezzato la decisione di cambiare i conduttori del programma. Nei contenuti, come dimostrano anche le polemiche scatenate dall’ultima puntata, il programma sembra aver mantenuto al momento la stessa impostazione delle precedenti edizioni, e d’altronde molte delle inchieste in onda nelle prime puntate sono nate già sotto la guida di Ranucci.

Resta però evidente la tendenza: nelle serate considerate, Rai3 ha trattenuto soltanto una minoranza della platea che un anno prima seguiva ‘Report’. Allo stesso modo, cifre alla mano, è vero che il nuovo ‘Report’ ha attratto del pubblico che prima non guardava il programma. Ma al momento non abbastanza per colmare la fuga di chi non si è ripresentato all’appello. Tre puntate sono comunque ancora poche per tracciare un bilancio definitivo. E, passato l’effetto novità della puntata d’esordio ed il calo vistoso e in parte fisiologico della seconda puntata, la terza puntata ha mostrato un incremento incoraggiante per la squadra al lavoro sul programma. La partita, insomma, è ancora aperta. (di Ilaria Floris)

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