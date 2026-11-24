(Adnkronos) - Il 2027 di Jannik Sinner comincia con una certezza e diversi interrogativi. L'Australian Open è già fuori dai programmi dell'azzurro, costretto a fermarsi per 3-4 mesi dopo l'intervento al ginocchio destro. Resta invece da capire quando potrà tornare in campo: Indian Wells e Miami...

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Il 2027 di Jannik Sinner comincia con una certezza e diversi interrogativi. L’Australian Open è già fuori dai programmi dell’azzurro, costretto a fermarsi per 3-4 mesi dopo l’intervento al ginocchio destro. Resta invece da capire quando potrà tornare in campo: Indian Wells e Miami sono ancora in bilico, con Monte-Carlo che potrebbe rappresentare la prima occasione utile per rivederlo in gara.

Uno stop che rischia di avere conseguenze pesanti anche sul ranking ATP. Il numero due del mondo dovrà innanzitutto dire addio al Six Kings Slam, l’esibizione in programma dal 27 al 30 dicembre, e soprattutto all’Australian Open, primo Slam della stagione, previsto dal 17 al 31 gennaio. Sinner non potrà quindi difendere gli 800 punti conquistati nel 2026 grazie alla semifinale raggiunta a Melbourne.

L’assenza proseguirà anche a febbraio, quando sono in calendario due tornei ATP 500: Rotterdam, dall’8 al 13 febbraio, e Doha, dal 15 al 21 febbraio. In Qatar l’azzurro aveva raccolto 100 punti grazie ai quarti di finale.

La vera incognita riguarda il mese di marzo. I tempi di recupero potrebbero consentire a Sinner di tornare in occasione dei primi due Masters 1000 della stagione sul cemento americano: Indian Wells, al via il 3 marzo, e Miami, dal 17 marzo.

Si tratta però di due appuntamenti particolarmente pesanti per il ranking. Nel 2026 il 25enne altoatesino aveva infatti conquistato entrambi i tornei, raccogliendo complessivamente 2.000 punti. Un’eventuale assenza significherebbe dunque perdere anche questo importante bottino.

Sinner ha chiuso il 2026 con 7.950 punti Atp. Il suo patrimonio in classifica diminuirà progressivamente con la scadenza dei risultati ottenuti nella stagione precedente. Ecco le tre principali ipotesi di rientro: rientro a Indian Wells (3 marzo): 7.050 punti. L’azzurro perderebbe gli 800 punti dell’Australian Open e i 100 di Doha, per un totale di 900. Rientro a Miami (17 marzo): 6.050 punti. Oltre ai 900 punti già persi, uscirebbero dal conteggio i 1.000 punti conquistati a Indian Wells nel 2026. Rientro a Monte-Carlo (4 aprile): 5.050 punti. In questo scenario si aggiungerebbero anche i 1.000 punti della vittoria a Miami. La perdita complessiva salirebbe così a 2.900 punti.



Per agevolare il ritorno alle competizioni dei giocatori costretti a fermarsi per infortunio, l’Atp prevede lo strumento dell’Entry Protection, il cosiddetto ranking protetto. Sinner potrà eventualmente farne richiesta a partire dal prossimo 10 gennaio, vale a dire sei mesi dopo la sua ultima partita disputata. Il meccanismo si basa sulla media della posizione occupata in classifica dal tennista nei primi tre mesi successivi all’infortunio. Una volta riconosciuto, consente di accedere direttamente al tabellone principale di un massimo di nove tornei nell’arco dei nove mesi successivi al rientro, senza dover affrontare le qualificazioni. Il ranking protetto non congela i punti Atp e non evita la discesa in classifica. Si tratta esclusivamente di una tutela per facilitare l’accesso ai tornei: non garantisce nemmeno lo status di testa di serie.

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