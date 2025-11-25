Secondo i media americani, Kiev avrebbe accettato le condizioni per l’accordo di pace, per mettere quindi finalmente fine alla guerra in Ucraina. Ecco le ultimissime notizie.

Guerra in Ucraina: colloqui segreti ad Abu Dhabi Usa-Russia

Sono giornate importantissime per la Guerra in Ucraina. Ricordiamo infatti che la Casa Bianca aveva dato a Kiev fino al giovedì 27 novembre per accettare o meno l’accordo di pace proposto.

Intanto, la Bbc, parla di colloqui segreti Usa-Russia ad Abu Dhabi. Il segretario dell’esercito Usa avrebbe incontrato ieri la delegazione russa, incontro che potrebbe ripetersi proprio oggi. Ricordiamo che a Ginevra c’era stato invece l’incontro Usa-Ucraina, da cui era emerso un nuovo piano di pace in 19 punti, con quindi alcuni punti eliminati, altri modificati.

Guerra in Ucraina: “Kiev ha accettato le condizioni per l’accordo di pace”

La notizia si sta diffondendo rapidamente. Secondo i media Usa, Kiev avrebbe accettato le condizioni per l’accordo di pace, precisando però che ci sono ancora alcuni dettagli da finalizzare. Ecco quale sarebbe stata la dichiarazione di un funzionario americano, riportata da Cbsnews e Abcnews: “Gli ucraini hanno accettato l’accordo di pace. Ci sono ancora dettagli minori da risolvere, ma hanno accettato l’accordo di pace.” Si attendono conferme ufficiali.