Iran, condanna a morte per Ilya Ben-Rashid: le accuse contro il 22enne

Iran, Ilya Ben-Rashid condannato a morte: il 22enne era stato arrestato durante le proteste di gennaio. Hrana denuncia anche altre pene detentive e un divieto di espatrio.

In Iran torna alta l’attenzione sulla repressione delle proteste e sul ricorso alla pena capitale nei confronti dei manifestanti. Ilya Ben-Rashid, 22 anni, è stato condannato a morte dal Tribunale rivoluzionario di Isfahan con l’accusa di guerra contro Dio. A denunciare il caso è stata l’organizzazione per i diritti umani Hrana, che segnala un crescente allarme per i procedimenti giudiziari legati alle manifestazioni antigovernative.

Iran, cresce l’allarme per le condanne a morte dei manifestanti

La vicenda di Ben-Rashid si inserisce nel quadro della repressione delle proteste iniziate il 28 dicembre 2025, quando a Teheran commercianti e lavoratori dei bazar avevano avviato una mobilitazione poi estesa, nel giro di pochi giorni, ad altre città e fasce della popolazione.

Secondo la ricostruzione di Hrana, la risposta delle forze di sicurezza ha provocato migliaia di morti e feriti, mentre decine di migliaia di persone sono state arrestate o convocate dagli apparati di sicurezza.

Nel rapporto Inverno Cremisi, dedicato ai primi cinquanta giorni della mobilitazione, l’organizzazione documenta l’evoluzione degli eventi e le conseguenze della repressione.

Intanto, diverse associazioni per i diritti umani, tra cui il Center for Human Rights in Iran (CHRI), Hrana e Iran Human Rights (IHR), con sede in Norvegia, denunciano il ricorso sempre più frequente alla pena capitale in procedimenti legati ad accuse di natura politica. Tra i casi segnalati figura anche quello di Najmeh Amini, 23 anni, condannata a morte a Mashhad per un contenuto pubblicato sui social e giudicato blasfemo dalle autorità. In un messaggio audio diffuso nei giorni scorsi, la giovane aveva espresso la speranza di assistere alla liberazione del proprio Paese. «Ricordate il mio nome. Forse non potrò più parlare», aveva dichiarato a settembre dal carcere, aggiungendo di desiderare di vedere «un Iran libero e liberato» prima di essere giustiziata.

Iran, 22enne condannato a morte per le proteste: le accuse contro Ilya Ben-Rashid

Ilya Ben-Rashid, 22 anni, è stato condannato alla pena capitale dal Tribunale rivoluzionario di Isfahan, in Iran, con l’accusa di moharebeh, termine che significa «guerra contro Dio» e che rientra tra i reati punibili con la morte nella Repubblica islamica. Il giovane, residente a Shahin Shahr, era stato arrestato il 22 gennaio 2026, durante le proteste che hanno attraversato il Paese, e si trova attualmente nel carcere di Dastgerd, a Isfahan. A rendere nota la sentenza è stata l’organizzazione per i diritti umani Hrana, che monitora le condizioni dei detenuti e i procedimenti giudiziari a carico dei manifestanti.

Il verdetto è stato pronunciato dalla Sezione 5 del Tribunale rivoluzionario e comunicato al ragazzo martedì. Secondo quanto riferito dall’Ong, la condanna a morte è legata alla presunta partecipazione alla distruzione di beni pubblici. Il procedimento ha previsto anche altre pene: tre anni, sei mesi e un giorno di reclusione per assemblea e collusione finalizzate a commettere reati contro la sicurezza nazionale, nove mesi e un giorno per propaganda contro il regime e un divieto di espatrio della durata di due anni. Per quest’ultima accusa, la sentenza tiene conto del periodo già trascorso in detenzione. Il caso era già arrivato davanti alla stessa sezione nell’aprile 2026, mentre a maggio il Tribunale penale di Shahin Shahr lo aveva condannato, in un procedimento separato, a sei mesi di carcere e 20 frustate.

Le due vicende alimentano le preoccupazioni delle organizzazioni internazionali per il trattamento riservato ai detenuti e per l’utilizzo della pena di morte nei confronti di persone coinvolte, a vario titolo, nelle proteste.