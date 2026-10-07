Selvaggia Lucarelli chiude la sua avventura a Ballando, promette gentilezza al GFV e proclama Piera Meloni e Alex Belli i suoi preferiti.

In un’intervista concessa a Giusy Cascio per Tv Sorrisi & CanzoniSelvaggia Lucarelli ha annunciato la sua uscita da Ballando con le stelle dopo dieci stagioni di giudizio. La giornalista ha spiegato che non sente la mancanza della “paletta”, definendola un’estensione del proprio io che, a un certo punto, si posa. Ha inoltre rivolto un augurio a Milly Carlucci, dicendo che la trasmissione continuerà con lo stesso spirito.

Il giorno successivo alla prima puntata senza di lei, trasmessa sabato 3 ottobre su Rai1, Selvaggia Lucarelli ha rotto il silenzio sui social. In un post ha citato le critiche ricorrenti – “levatela da lì”, “lasciatela lì” – per poi affermare “È tutto stupendo. Grazie per l’affetto, ho letto e mi ha fatto piacere, ma alla fine è solo tv”.

Il suo posto fisico è stato assunto da Barbara d’Urso, che ha fatto il suo debutto da giurata.

Il saluto a Ballando con le stelle: le parole di Lucarelli

Nel dettaglio, Lucarelli ha spiegato perché la “paletta” non le manca più: “No, non mi manca la paletta perché non bisogna pensarla come un prolungamento di sé: a un certo punto si posa”.

Ha usato l’immagine di un fidanzato lasciato volontariamente per sottolineare che, una volta terminata la relazione, non è più necessario seguirne le evoluzioni. Questa metafora ha permesso di chiudere il discorso senza entrare nel merito di eventuali sostituzioni, inclusa Barbara d’Urso.

Pur senza menzionare direttamente la nuova giurata, Lucarelli ha ribadito che Ballando con le stelle rimane “un format che, come ogni storia, ha le sue stagioni”. Il suo commento è stato percepito come un gesto di rispetto verso il pubblico e verso chi, da ora, dovrà ricoprire il ruolo che lei ha interpretato per un decennio.

Nuove sfide al Grande Fratello Vip: l’impegno a essere più buona

Parallelamente, la giornalista ha confermato il suo ruolo di opinionista nel Grande Fratello Vip. Ha dichiarato di aver promesso a sé stessa di adottare un approccio più gentile, nonostante la tentazione di mantenere il suo consueto tono tagliente. “Ogni puntata mi mette a dura prova, sto resistendo strenuamente alla tentazione di essere caustica”, ha spiegato, aggiungendo che il nuovo atteggiamento nasce dalla delicata natura del ruolo di commentatrice.

Nel contesto del reality, Lucarelli ha riferito di conversazioni a bassa voce con Cesara Buonamici dove i concorrenti si confidano «ciò che non possono dire in diretta». Ha suggerito che questi scambi potrebbero quasi formare un “vero spin-off”, evidenziando quanto il dietro le quinte sia ricco di dinamiche non visibili al grande pubblico.

I concorrenti che hanno conquistato Lucarelli: Piera Meloni e Alex Belli

Quando è arrivato il momento di indicare i suoi due preferiti all’interno della casa, Lucarelli ha scelto Piera Meloni e Alex Belli. Ha definito Piera “una delle più genuine”, sottolineando che, pur avendo una vita da influencer dove controlla ogni immagine, all’interno del Grande Fratello Vip mostra una vulnerabilità rara: è “matura, ma anche fragile, dilaniata dai sensi di colpa verso il fidanzato”. Questa duplicità, secondo la giornalista, rende il suo percorso particolarmente avvincente.

Al contrario, Alex Belli è stato apprezzato per la sua abilità di sfruttare il mezzo televisivo con grande consapevolezza. Lucarelli ha osservato che il suo “uso di escamotage e leve” lo rende interessante anche quando le sue azioni non sembrano del tutto naturali. Questa capacità di giocare con il format lo colloca, a suo avviso, tra i partecipanti più strategici della stagione.